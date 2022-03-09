Бойцовская лига «Naiza» из Мангистау вошла в ТОП-25 лучших промоушенов мира

- В этом году будем стремиться войти в топ рейтинга. В этом нам поможет усердный труд команды и постоянная поддержка наших фанатов, - говорит Нурбек Карабала.

Как отметил президент лиги «Naiza» Нурбек Карабала, для казахстанского ММА - это отличный показатель. На столь высокую позицию не удавалось подняться ни одному казахстанскому промоушену.Среди 350 ММА-организаций мира по версии «Fight Matrix» находятся более 4000 бойцов. Рейтинг промоушенов мира обновляется официальной авторитетной американской базой «Fight Matrix» еженедельно.«Fight Matrix» - это независимый американский портал системы рейтингов в MMA. Рейтинги на сайте генерируются программным обеспечением, создаются собственным движком (CIRRS - Combat Intelli-Rating and Ranking System) и основаны только на официальных результатах. Все поединки рассматриваются в хронологическом порядке для определения текущего рейтинга.