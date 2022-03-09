«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Марта
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 503.3 KZT
  • €1 = 549.91 KZT
  • 1 RUB = 4.16 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:25

Просмотров: 5

Бойцовская лига «Naiza» из Мангистау вошла в ТОП-25 лучших промоушенов мира

Мангистауская спортивная лига «Naiza» заняла 25-ю строчку среди 350 ММА-организаций мира по версии «Fight Matrix», сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу лиги.

Фото автора из архива Lada.kz
Как отметил президент лиги «Naiza» Нурбек Карабала, для казахстанского ММА - это отличный показатель. На столь высокую позицию не удавалось подняться ни одному казахстанскому промоушену.

Бойцовская лига «Naiza» из Мангистау вошла в ТОП-25 лучших промоушенов мира


- В этом году будем стремиться войти в топ рейтинга. В этом нам поможет усердный труд команды и постоянная поддержка наших фанатов, - говорит Нурбек Карабала.


Среди 350 ММА-организаций мира по версии «Fight Matrix» находятся более 4000 бойцов. Рейтинг промоушенов мира обновляется официальной авторитетной американской базой «Fight Matrix» еженедельно.

«Fight Matrix» - это независимый американский портал системы рейтингов в MMA. Рейтинги на сайте генерируются программным обеспечением, создаются собственным движком (CIRRS - Combat Intelli-Rating and Ranking System) и основаны только на официальных результатах. Все поединки рассматриваются в хронологическом порядке для определения текущего рейтинга.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика