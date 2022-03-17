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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:10

Просмотров: 946

Спортсменка из Актау первой в истории Казахстана осилила штангу весом 200 килограммов

На чемпионате Казахстана по пауэрлифтингу отличилась наша спортсменка Жадыра Бермухамбетова, став золотой медалисткой и рекордсменкой страны. Результаты выступлений предоставил старший тренер области Арман Рыскали.

Рекордсменка Жадыра Бермухамбетова. Кадр видео
Чемпионат РК по пауэрлифтингу - жиму лёжа по правилам IPF среди всех возрастов прошел с 6 по 13 марта в Шымкенте. Нашу область представили 25 атлетов.

Так, самый лучший результат показала Жадыра Бермухамбетова (до 84 килограммов), подняв штангу весом 200 килограммов. Она стала абсолютной чемпионкой и рекордсменкой РК.

Спортсменка из Актау первой в истории Казахстана осилила штангу весом 200 килограммов


Серебряными призерами среди юношей в классическом стиле стали Мейрбек Жумабай (до 48 килограммов), Жанарыс Султангалиев (до 53 килограммов), Ростислав Юдин (до 93 килограммов), Жасулан Нуров (до 105 килограммов). В экипировке Жасулану Нурову удалось стать первым.

Спортсменка из Актау первой в истории Казахстана осилила штангу весом 200 килограммов

Спортсменка из Актау первой в истории Казахстана осилила штангу весом 200 килограммов


Среди юниоров Шынгыс Елжанов (до 59 килограммов) в экипировке занял второе место, в классическом стиле завоевал «бронзу». Бахтияр Даргул (до 93 килограммов) удостоился второго места, выступая в экипировке.

Спортсменка из Актау первой в истории Казахстана осилила штангу весом 200 килограммов

Спортсменка из Актау первой в истории Казахстана осилила штангу весом 200 килограммов


Среди мужчин Бахтияр Бурхаев (до 66 килограммов) поднялся на вторую ступень пьедестала, Ырысбек Сарсенгалиев (до 83 килограммов) выполнил норматив мастера спорта, Иса Джанаев (до 93 килограммов) взял «серебро». ИгорьТрифонов (до 105 килограммов) в экипировке стал чемпионом Казахстана, подняв вес 320 килограммов. Арслан Суюншалиев (до 120 килограммов) также стал чемпионов, подняв 335 килограммов. Третье место в этой же весовой категории занял Бакытжан Карабаев. Рахымжан Абдигалиев (свыше 120 килограммов) в экипировке занял третье призовое место.

Спортсменка из Актау первой в истории Казахстана осилила штангу весом 200 килограммов


Среди ветеранов (категория М1) Ракымжан Бекбосынов (до 93 килограммов) и Садуакас Салаватов (до 105 килограммов) тоже стали чемпионами.

Спортсменка из Актау первой в истории Казахстана осилила штангу весом 200 килограммов

Спортсменка из Актау первой в истории Казахстана осилила штангу весом 200 килограммов


Сергей Меньшенин (категория М2) удостоился второго места. Среди женщин (категория М1) Светлана Жумашева (до 69 килограммов) и Нургул Килыбаева (до 76 килограммов) стали чемпионками.

Спортсменка из Актау первой в истории Казахстана осилила штангу весом 200 килограммов





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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:29
Она наверное мужа в авоське носит. uhmylka
 
 

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