Спортсменка из Актау первой в истории Казахстана осилила штангу весом 200 килограммов

Чемпионат РК по пауэрлифтингу - жиму лёжа по правилам IPF среди всех возрастов прошел с 6 по 13 марта в Шымкенте. Нашу область представили 25 атлетов.Так, самый лучший результат показала Жадыра Бермухамбетова (до 84 килограммов), подняв штангу весом 200 килограммов. Она стала абсолютной чемпионкой и рекордсменкой РК.Серебряными призерами среди юношей в классическом стиле стали Мейрбек Жумабай (до 48 килограммов), Жанарыс Султангалиев (до 53 килограммов), Ростислав Юдин (до 93 килограммов), Жасулан Нуров (до 105 килограммов). В экипировке Жасулану Нурову удалось стать первым.Среди юниоров Шынгыс Елжанов (до 59 килограммов) в экипировке занял второе место, в классическом стиле завоевал «бронзу». Бахтияр Даргул (до 93 килограммов) удостоился второго места, выступая в экипировке.Среди мужчин Бахтияр Бурхаев (до 66 килограммов) поднялся на вторую ступень пьедестала, Ырысбек Сарсенгалиев (до 83 килограммов) выполнил норматив мастера спорта, Иса Джанаев (до 93 килограммов) взял «серебро». ИгорьТрифонов (до 105 килограммов) в экипировке стал чемпионом Казахстана, подняв вес 320 килограммов. Арслан Суюншалиев (до 120 килограммов) также стал чемпионов, подняв 335 килограммов. Третье место в этой же весовой категории занял Бакытжан Карабаев. Рахымжан Абдигалиев (свыше 120 килограммов) в экипировке занял третье призовое место.Среди ветеранов (категория М1) Ракымжан Бекбосынов (до 93 килограммов) и Садуакас Салаватов (до 105 килограммов) тоже стали чемпионами.Сергей Меньшенин (категория М2) удостоился второго места. Среди женщин (категория М1) Светлана Жумашева (до 69 килограммов) и Нургул Килыбаева (до 76 килограммов) стали чемпионками.