15-летная штангистка из Актау взяла «бронзу» на чемпионате страны

Чемпионат страны проходил в Костанае с 12 по 19 марта. Участниками стали 230 юниоров и девушек до 20 лет из 14 областей, а также из городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.Представительница из Актау Сагыныш Атабай выступала в весовой категории свыше 87 килограммов и боролась за бронзовую награду со штангисткой из Алматы.За счет характера и упорства она на два килограмма опередила соперницу. В рывке ей удалось осилить 60 килограммов, в толчке - 77 килограммов. В сумме она набрала 137 килограммов.Сагыныш Атабай тренируется под руководством старшего тренера Мангистауской области Адылмагамбета и Тимура Джамбировых.Штангистка и ее тренер благодарят за поддержку управление физической культуры и спорта региона и ДЮСШ «Мангистау Арена».