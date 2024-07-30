Министр транспорта поручил привести в порядок аэропорт Актау

Глава Министерства транспорта Марат Карабаев провел личный прием граждан. Вопросы казахстанцев были относительно обслуживания лиц с ограниченными возможностями в аэропортах и железнодорожных вокзалах, а также ремонта автомобильных дорог. Министр сообщил, что от жителей поступают жалобы на чистоту в аэропорту Актау, Астаны и Актобе.