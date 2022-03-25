Глава Минэнерго ответил на вопрос о "подстроенной" аварии на КТК

Министр энергетики Болат Акчулаков высказался о версии подстроенной аварии на трубопроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за конфликта России и Украины, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На брифинге СЦК министра Акчулакова спросили, могла ли авария на КТК быть подстроена для того, чтобы транспортировка нефтепродуктов в другие страны была затруднена.
"КТК - это международный консорциум, его акционеры это западные компании, там есть и американские, и европейские компании. Я думаю, никто бы не стал этого делать. Никому это не выгодно, ни для самой Российской Федерации, ни для грузоотправителей, в том числе акционеров КТК", - сказал министр.
Глава Минэнерго считает, что авария на КТК возникла из-за технической ситуации.
"Результаты потом мы получим. Но если бы это было сделано специально, сколько дней прошло? 2-3 дня и ВПУ-1 уже заработал. Если следовать логике диверсии, он вообще не должен был работать. А если причал уже начинает работать, это означает, что сложилась такая ситуация (техническая. - Прим.)", - заключил Акчулаков.
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