«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 02 Апреля
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.56 KZT
  • €1 = 522.37 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Задержан генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Задержан генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Фото: с сайта 24.kz
1 апреля задержали генерального директора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

"01 апреля в порядке статьи 128 УПК РК сотрудниками ДП СКО задержан и водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Петропавловска генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО". Расследование уголовного дела находится на контроле МВД, прокуратуры и руководства ДП СКО", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области.

Напомним, 20 марта на Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась первая дымовая труба. Во время происшествия пропала машинист-проходчик. 38-летнюю сотрудницу предприятия искали больше суток. Ее обнаружили под завалами 22 марта. В тот же день директора ТОО "ТЭЦ-2" и главного инженера предприятия задержали и поместили в изолятор временного содержания Управления полиции Петропавловска. После происшествия на ТЭЦ-2 сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию уголовного дела по статье 254 УК Казахстана "Недобросовестное отношение к обязанностям".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика