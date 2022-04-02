Задержан генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

1 апреля задержали генерального директора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области.
"01 апреля в порядке статьи 128 УПК РК сотрудниками ДП СКО задержан и водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Петропавловска генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО". Расследование уголовного дела находится на контроле МВД, прокуратуры и руководства ДП СКО", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции области.
Напомним, 20 марта на Петропавловской ТЭЦ-2 обрушилась первая дымовая труба. Во время происшествия пропала машинист-проходчик. 38-летнюю сотрудницу предприятия искали больше суток. Ее обнаружили под завалами 22 марта. В тот же день директора ТОО "ТЭЦ-2" и главного инженера предприятия задержали и поместили в изолятор временного содержания Управления полиции Петропавловска. После происшествия на ТЭЦ-2 сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию уголовного дела по статье 254 УК Казахстана "Недобросовестное отношение к обязанностям".
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