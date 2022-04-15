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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Опубликованы данные о доходах и имуществе Путина

Просмотров:427 Опубликовано: Сегодня, 20:54
Опубликованы данные о доходах и имуществе Путина
© Reuters
На официальном сайте Кремля появилась информация о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина по итогам 2021 года, передает Tengrinews.kz.

Как выяснилось, за прошедший год Путин заработал 10,2 миллиона рублей, что на 207 900 рублей больше, чем в 2020 году.

Согласно опубликованной декларации, глава государства является собственником квартиры площадью 77 квадратных метров и гаража площадью 18 квадратных метров. В пользовании у Путина находятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 квадратных метров.

Президент России, согласно документу, также владеет транспортными средствами ГАЗ М21 в количестве двух единиц, автомобилем "Нива" и прицепом "Скиф".

В 2020 году Путин заработал 9,994 миллиона рублей, в 2019 - 9,726 миллиона рублей, а в 2018 году - 8,648 миллиона рублей.

Сведения о доходе и имуществе президента России публикуются с 2009 года.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 22:08
"...глава государства является собственником квартиры площадью 77 квадратных метров и гаража площадью 18 квадратных метров. В пользовании у Путина находятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 квадратных метров."

Так все-таки, сколько метров? Для "раба на галерах", живущего от зарплаты до зарплаты, это может быть важным. Наверное, всего во владении 153,7 м2, из них в 77-ми метрах живет, остальные сдает в наём...
 
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  • shurik_kz11
 Empro (Посетители) Сегодня, 21:05
Абсолютная правда))))
 
 

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