Опубликованы данные о доходах и имуществе Путина

На официальном сайте Кремля появилась информация о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина по итогам 2021 года, передает Tengrinews.kz.
Как выяснилось, за прошедший год Путин заработал 10,2 миллиона рублей, что на 207 900 рублей больше, чем в 2020 году.
Согласно опубликованной декларации, глава государства является собственником квартиры площадью 77 квадратных метров и гаража площадью 18 квадратных метров. В пользовании у Путина находятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 квадратных метров.
Президент России, согласно документу, также владеет транспортными средствами ГАЗ М21 в количестве двух единиц, автомобилем "Нива" и прицепом "Скиф".
В 2020 году Путин заработал 9,994 миллиона рублей, в 2019 - 9,726 миллиона рублей, а в 2018 году - 8,648 миллиона рублей.
Сведения о доходе и имуществе президента России публикуются с 2009 года.
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