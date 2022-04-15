Опубликованы данные о доходах и имуществе Путина

На официальном сайте Кремля появилась информация о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина по итогам 2021 года, передает Tengrinews.kz.



Как выяснилось, за прошедший год Путин заработал 10,2 миллиона рублей, что на 207 900 рублей больше, чем в 2020 году.



Согласно опубликованной декларации, глава государства является собственником квартиры площадью 77 квадратных метров и гаража площадью 18 квадратных метров. В пользовании у Путина находятся квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 квадратных метров.



Президент России, согласно документу, также владеет транспортными средствами ГАЗ М21 в количестве двух единиц, автомобилем "Нива" и прицепом "Скиф".



В 2020 году Путин заработал 9,994 миллиона рублей, в 2019 - 9,726 миллиона рублей, а в 2018 году - 8,648 миллиона рублей.



Сведения о доходе и имуществе президента России публикуются с 2009 года.