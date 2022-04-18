Токаеву доложили о расследовании хищения 20 миллиардов тенге на модернизацию НПЗ

Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности ведомства в первом квартале, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Как сообщил Жанат Элиманов, в рамках Комплексного плана на 2021-2023 годы принимаются системные меры по снижению уровня теневой экономики. В таможенной сфере возбуждено 34 уголовных дела. Общая стоимость незадекларированных товаров превысила 10 миллиардов тенге.
Президент также был проинформирован о расследовании фактов хищения 20,5 миллиарда тенге, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане.
Как доложил председатель агентства, особое внимание уделяется разрешению социальных проблем в обществе. В рамках проекта "Тариф" продолжается работа по выявлению фактов необоснованного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг и разрушению монополий.
В Мангистауской области расследуется дело в отношении должностных лиц министерства энергетики, акимата области и электронных торговых площадок по признакам спекуляции при реализации сжиженного газа.
10 июля 2021 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что в работе казахстанских НПЗ много серых схем, связанных с отмыванием средств. Кроме того, он поручил правительству совместно с "Самрук-Казына" принять меры по наказанию виновных в ситуации с внеплановой остановкой Атырауского НПЗ. "Здесь вообще полный... непорядок, мягко выражаясь", - отметил тогда Глава государства.
В феврале в Агентстве по финансовому мониторингу подтвердили проведение расследования в отношении бывшего гендиректора Атырауского НПЗ Шухрата Данбая.
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