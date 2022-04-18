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Незаконный вывоз капитала: в Казахстане расследуют 7 уголовных дел

Просмотров:388 Опубликовано: Сегодня, 16:15
Незаконный вывоз капитала: в Казахстане расследуют 7 уголовных дел
Фото:akorda.kz
Председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности ведомства в первом квартале, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи глава АФМ рассказал о том, что в рамках поручения Президента продолжается работа по противодействию незаконному выводу средств за пределы Казахстана. На сегодня расследуется 7 уголовных дел, наложен арест на 28 миллионов долларов.

Отметив важность действий агентства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и снижению теневой экономики, Глава государства поручил Жанату Элиманову во всех расследуемых уголовных делах в отношении бизнеса обеспечить неукоснительное соблюдение законности.

Напомним, в начале февраля на расширенном заседании правительства Президент поручил в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов.

"Идеология добросовестного труда, справедливого вознаграждения должна прийти на смену мировоззрению компрадоров, временщиков, иждивенцев", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Источник: tengrinews.kz
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