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Призывал объединиться вокруг Дикого Армана - прокуратура о задержании Кайрата Кудайбергена

Просмотров:452 Опубликовано: Сегодня, 11:48
Призывал объединиться вокруг Дикого Армана - прокуратура о задержании Кайрата Кудайбергена
Фото:instagram.com/kudaibergen_kairat
В прокуратуре Алматы сообщили, в чем подозревается депутат городского маслихата Кайрат Кудайберген, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, Кудайберген был задержан 21 апреля межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. Он водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Құдайберген Қ.Қ. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (так называемый Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки.

После чего собранная Құдайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования перед властью", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что "противозаконная акция, организованная Құдайбергеном - Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести".

"Организация и участие Құдайбергеном в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице "Казахстан", в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева, показаниями очевидцев", - добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о задержании депутата маслихата Алматы, учредителя и генерального директора инвестиционного холдинга Q3 Worldwide, блогера Кайрата Кудайбергена.

В прокуратуре позже подтвердили, что депутата алматинского маслихата подозревают в организации и участии в массовых беспорядках во время январских событий в Алматы.

О задержании Дикого Армана стало известно 7 января. Его вместе с его преступной группировкой из пяти человек задержали в Алматы в ходе спецоперации. При задержании у подозреваемых изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, сколько раз и за какие преступления лишали свободы Армана Джумагельдиева. Впервые он был привлечен к уголовной ответственности 1 августа 2005 года судом Аль-Фарабийского района Шымкента.


Источник: tengrinews.kz
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