Житель Великобритании проболел COVID-19 рекордные полтора года

Пациент с коронавирусом установил рекорд по продолжительности болезни в Великобритании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Британские медики заявили, что зафиксировали случай самого долгого в мире заболевания коронавирусом. Мужчина с сильно ослабленной иммунной системой, который в конечном итоге умер, болел COVID-19 почти полтора года - 505 дней.
Сообщается, что пациент впервые подхватил инфекцию в начале пандемии 2020 года. У него появились все симптомы, и результаты ПЦР-теста были положительными. Затем в течение 72 недель заболевший много раз оказывался в больнице - как для планового обследования, так и для лечения. Все это время его анализы, сделал он около 50, на COVID-19 оказывались положительными.
Врачи из Королевского колледжа Лондона и Фонда Гая и Сент-Томаса NHS Foundation Trust говорят, что речь именно об одном длительном заболевании, а не о повторных случаях инфицирования. Такие выводы были сделаны после подробного лабораторного анализа.
"Тесты, сделанные при помощи мазков в горле, каждый раз оказывались положительными. У пациента так и не было негативного теста. И мы можем судить, что это была одна и та же инфекция, по ее генетическим признакам. Информация, которую мы получали при секвенировании генома вируса, у этого пациента была уникальной и постоянной", - пояснил доктор Люк Бладжон Снелл.
Кроме того, пациент не мог избавиться от инфекции даже при помощи антивирусных препаратов. Его случай, как указали врачи, отличается от так называемого долгого ковида, когда в организме больше не остается вируса и результаты тестов оказываются негативными, однако некоторые симптомы, такие как потеря обоняния, продолжаются в течение длительного времени.
Ранее женщина заразилась двумя разными штаммами коронавируса за рекордных 20 дней в Испании.
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