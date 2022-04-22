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Приставал к школьнице: суд Нур-Султана объяснил решение о мелком хулиганстве

Просмотров:295 Опубликовано: Сегодня, 14:26
Приставал к школьнице: суд Нур-Султана объяснил решение о мелком хулиганстве
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Почему действия пристававшего к школьнице астанчанина квалифицировали как мелкое хулиганство, объяснили в суде Нур-Султана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу органа.

Сообщается, что специализированным судом по делам об административных правонарушениях рассмотрено административное дело в отношении А. по факту приставания к несовершеннолетней Л. как мелкое хулиганство - статья 434 Кодекса об административных правонарушениях.

"Управление полиции, не усмотрев в действиях А. уголовного правонарушения в виде покушения на половое сношение и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения, квалифицировало действия А. как мелкое хулиганство", - говорится в сообщении.

Рассмотрев административное дело, суд установил, что действия А., связанные с прикасанием к частям тела потерпевшей, являются оскорбительным приставанием.

"Каких-либо угроз и требований к половому сношению со стороны А. к потерпевшей не было. Действующий закон за подобные действия при отсутствии применения насилия или угрозы его применения не предусматривает уголовной ответственности. Поэтому суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства", - пояснили в суде.

Судом А. привлечен к максимальному сроку ареста - 10 суток. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором мужчина пристает к школьнице в одном из столичных подъездов. Информацию об этом на своих страницах в соцсетях опубликовала правозащитница Дина Тансари. Как отмечает правозащитница, 16-летняя школьница возвращалась домой от подруги, с ней в автобусе ехал мужчина, который вышел на той же остановке, после чего начал преследование.

Позже подозреваемого задержала полиция. По данным правоохранителей, в ходе проведения разыскных мероприятий был задержан 20-летний студент.


Источник: tengrinews.kz
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