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Казахстанцы смогут получить ЭЦП с помощью камеры смартфона

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 15:28
[/center]Казахстанцы смогут получить ЭЦП с помощью камеры смартфона
Фото Tengrinews.kz
С 23 апреля видеопроверка Digital ID для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) на портале eGov.kz будет доступна без необходимости подключения камеры на компьютере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".

Отмечается, что процесс удаленного выпуска ЭЦП для жителей страны стал более доступным и удобным.

"Сервис видеопроверки Digital ID дает возможность пользователям пройти процедуру идентификации для удаленного получения ЭЦП с помощью QR-кода, используя мобильный телефон, если отсутствует или не работает камера на компьютере. Новые обновления доступны для физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления "НИТ" Ростислава Коняшкина, за год услугой получения ЭЦП казахстанцы воспользовались порядка 4,8 миллиона раз.

"Мы часто получаем обратную связь о том, что нет камеры либо она не работает на компьютере. Эти изменения делают процесс удаленного получения ЭЦП проще и удобнее", - заявил он.

Как уточняется, для того чтобы воспользоваться нововведением, требуется навести камеру телефона на QR-код, отображенный на экране компьютера, и пройти видеопроверку. После успешного подтверждения необходимо продолжить привычный способ получения ЭЦП на своем компьютере.

Видеопроверку с помощью QR-кода рекомендуется проходить на своем мобильном устройстве.

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Ранее сообщалось, что условия входа на портал eGov.kz изменят с 14 марта.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tom2005
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:18
ну хорошо)))
долго ждали.
 
 

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