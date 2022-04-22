Казахстанцы смогут получить ЭЦП с помощью камеры смартфона

С 23 апреля видеопроверка Digital ID для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) на портале eGov.kz будет доступна без необходимости подключения камеры на компьютере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".
Отмечается, что процесс удаленного выпуска ЭЦП для жителей страны стал более доступным и удобным.
"Сервис видеопроверки Digital ID дает возможность пользователям пройти процедуру идентификации для удаленного получения ЭЦП с помощью QR-кода, используя мобильный телефон, если отсутствует или не работает камера на компьютере. Новые обновления доступны для физических и юридических лиц", - говорится в сообщении.
По словам председателя правления "НИТ" Ростислава Коняшкина, за год услугой получения ЭЦП казахстанцы воспользовались порядка 4,8 миллиона раз.
"Мы часто получаем обратную связь о том, что нет камеры либо она не работает на компьютере. Эти изменения делают процесс удаленного получения ЭЦП проще и удобнее", - заявил он.
Как уточняется, для того чтобы воспользоваться нововведением, требуется навести камеру телефона на QR-код, отображенный на экране компьютера, и пройти видеопроверку. После успешного подтверждения необходимо продолжить привычный способ получения ЭЦП на своем компьютере.
Видеопроверку с помощью QR-кода рекомендуется проходить на своем мобильном устройстве.
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Ранее сообщалось, что условия входа на портал eGov.kz изменят с 14 марта.
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