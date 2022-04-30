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И заморозки, и плюс 40 градусов. Какая погода ждет в мае казахстанцев

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 12:18
И заморозки, и плюс 40 градусов. Какая погода ждет в мае казахстанцев
Иллюстративное фото pixabay
В мае в Казахстане пройдет постепенный переход от весенних атмосферных процессов к летним, однако после длительного тепла будут возвращаться холода, возможны и заморозки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Осадки, по сравнению с апрелем, в мае увеличатся в северной половине Казахстана, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны, сообщают синоптики.

В первый день мая на большей части республики сохранится по-летнему жаркая погода до 20-28 градусов тепла, на юге до 33 градусов. А в северо-западной части республики, с прохождением холодных атмосферных фронтов, ожидаются дожди, временами сильные, с порывистым ветром, возможны шквал, град и понижение температуры воздуха. В дальнейшем такая погода ожидается и на остальной территории Казахстана.

В первой половине месяца, с чередованием циклонов и антициклонов, прогнозируется неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха:

на западе ночью от 3-13 градусов, на севере региона заморозки до 3 градусов, днем от 10-20 градусов до 18-25 тепла;на севере, в центре и на востоке страны ночью от 5-15 градусов до 0-7, временами заморозки до 1-6 градусов, днем от 18-25 до 8-18 градусов;на юге, юго-востоке Казахстана ночью от 10-20 градусов до 5-15 тепла, днем от 23-33 градусов до 15-22 тепла.

Во второй половине месяца воздушные массы из районов Ирана принесут постепенное повышение температуры воздуха:

в северной половине республики до 25-35 градусов;в южной половине столбики термометров достигнут отметки 30-35 градусов, а на крайнем юге и юго-западе ожидается жара до 40 градусов.

В отдельные дни второй половины мая, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, небольшой спад жары - днем до 20-25 тепла. В южных регионах также прогнозируются кратковременные дожди, грозы, однако температурный фон ожидается преимущественно повышенный.


Источник: Tengrinews.kz
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