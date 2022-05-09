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Бывшего топ-менеджера "Лукойла" нашли мертвым в доме шаманов в Мытищах

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 09:02
Бывшего топ-менеджера "Лукойла" нашли мертвым в доме шаманов в Мытищах
Фото: Telegram-канал Mash
Бывший топ-менеджер "Лукойла" миллиардер Александр Субботин умер в доме шаманов в Мытищах. Согласно предварительной версии, туда он приехал для прохождения антипохмельного сеанса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash. 

По данным издания, шаман Магуа и его жена принимали клиентов в частном доме, где "вызывали духов", приносили в жертву зверьков, купали клиентов в петушиной крови, предлагали лечение ядовитой жабой - делали надрез на коже, куда капали яд жабы, и после рвоты пациенту якобы становилось лучше.

Сообщается, что Субботин регулярно пользовался услугами четы. Во время ставшего последним визита у него заболело сердце. Как пишет издание, якобы шаман не стал вызывать скорую - Субботину дали какой-то препарат и уложили спать, но миллиардер скончался.

Приехавшей на вызов полиции супруги-шаманы сказали, что с умершим находились в дружеских отношениях. 

От чего умер Субботин, теперь будет разбираться следствие.

21 апреля сообщалось о том, что в Испании нашли мертвыми бывшего топ-менеджера "Новатэка" с семьей. Тогда полиция озвучила версию, согласно которой мужчина убил дочь и жену, пока они спали, а после совершил самоубийство.

Немногим ранее, 18 апреля, в Москве была найдена убитой семья бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. По информации Telegram-канала Baza, 51-летний экс-банкир застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство. Полицейские сделали такой вывод, потому что оружие лежало в руках у главы семьи.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
 Restero (Посетители) Сегодня, 09:12
Никакое количество денег не избавляет человека от глупости.
 
 

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