Авто с армянскими, кыргызскими и российскими номерами ограничат передвижение в Казахстане

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал о планах по введению в стране временной регистрации автомобилей с армянскими, кыргызскими и российскими номерами, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Много жалоб на машины, которые зарегистрированы на территории Армении, Кыргызстана и России, которые нарушают правила дорожного движения", - сообщил Ерлан Тургумбаев.
По его словам, в отношении автовладельцев с номерами из соседних стран никаких мер принять невозможно, поскольку транспорт на территории Казахстана не зарегистрирован.
"Они занимаются предпринимательской деятельностью - перевозят пассажиров. Мы предлагаем ввести ограничение и обязательную временную регистрацию таких автомобилей, ввозимых в нашу республику для эксплуатации более чем на 10 суток. Если он транзитный, он может в течение 10 суток пересечь территорию страны. После 10 суток транспорт подлежит временной регистрации. А также ввести запрет на использование гражданами Республики Казахстан таких транспортных средств при оказании услуг при перевозке пассажиров, багажа и грузов", - сказал министр.
В Комитете административной полиции сообщили, что в настоящее время вопрос введения обязательной временной регистрациии транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах Евразийского экономического союза, эксплуатирующего длительное время на территории Казахстана, проходит стадию обсуждения со всеми государственными госорганами и общественными объединениями. При этом, для его реализации, необходимо внесение дополнений и изменений в закон "О дорожном движении". В случае принятия положительного решения, данный вопрос будет внесен на рассмотрение в Парламент РК в рамках текущей или планируемой законопроектной деятельности.
Ранее сообщалось, что казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами.
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