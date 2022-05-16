Обновились данные о численности населения Казахстана

В Бюро национальной статистики рассказали об актуальной демографической ситуации в Казахстане, передает Tengrinews.kz.Численность населения"Численность населения страны на 1 апреля 2022 года составила 19 миллионов 178,8 тысячи человек, в частности городского населения - 11 419,8 тысячи (59,5 процента), сельского - 7 759 тысячи (40,5 процента) человек. По сравнению с 1 апреля 2021 года численность населения увеличилась на 238,3 тысячи человек, или 1,3 процента", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что через несколько месяцев данные о численности населения будут пересчитаны после окончательной обработки данных переписи населения 2021 года.Естественное движение населенияОтмечается, что естественный прирост населения за январь-март 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизился на 10,6 процента и составил 57,5 тысячи человек.Число родившихся за январь-март 2022 года составило 95,6 тысячи человек, что на 4,8 процента меньше, чем за соответствующий период 2021 года (100,5 тысячи человек)."В рассматриваемом периоде число умерших составило 38,1 тыс. человек, что на 5,4 процента больше, чем в январе-марте 2021 года (36,1 тыс. человек)", - заявили в Бюро.За январь-март 2022 года в республике зарегистрировано 828 умерших младенцев в возрасте до 1 года, и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (815 умерших младенцев) их число увеличилось на 1,6 процента.Миграция населенияСообщается, что в результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в первом квартале 2022 года число прибывших в страну составило 4 108 человек, число выбывших из страны - 5 281 человек."Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 86 процентов, выбывших - 80,8 процента от общего числа мигрантов", - заключили в Бюро нацстатистики.