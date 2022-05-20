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Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики Казахстана

Просмотров:493 Опубликовано: Сегодня, 08:49
Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики Казахстана
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Казахстанские экономисты рассказали, действительно ли льготные автокредиты позволят казахстанцам приобретать автомобили на доступных условиях и выгодно ли это для экономики страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Бесплатные деньги

Экономист и автор канала Tengenomika Галымжан Айтказин отметил, что, учитывая текущие рыночные ставки и предлагаемые льготные условия, сама программа льготного кредитования является элементом финансовой репрессии. Под финансовой репрессией понимается искажение стоимости денег в условиях рыночных ставок. Кредит под 4 процента ниже рыночной ставки и текущей инфляции в нашей экономике. Текущая ставка, являющаяся безрисковой, для кредитов составляет 14,11 процента, а уровень инфляции по итогам апреля уже составил 13,2 процента. Беря кредит под 4 процента, потребитель фактически получает "бесплатные" деньги, а разницу между льготной ставкой и реальной рыночной ставкой коммерческих банков покрывает за него государство. Государство также берет на себя большую часть рисков за пользование кредитными средствами по этой программе.

Экономист отметил, что при текущей ситуации в финансовой сфере казахстанцам выгоднее хранить деньги на депозитах, а не брать кредиты, однако льготный автокредит выбивается из этой логики.

"При текущей базовой ставке в экономике (14 процентов) выросла как стоимость заимствования денег в экономике (кредитные ставки), так и стоимость хранения денег на банковских депозитах (депозитные ставки). Соответственно, в таких условиях экономическим агентам невыгодно брать в долг, а проще зарабатывать более высокие проценты по своим вкладам. Однако наличие льготного кредита под процент значительно ниже инфляции и рыночных ставок в экономике меняет в корне статус-кво", - отметил Галымжан Айтказин.

Автокредиты могут привести к росту цен на авто

Аналитик отметил, что метод финансовой репрессии, которая сейчас практикуется в Казахстане, имеет как положительные, так и негативные последствия для экономики. Касательно конкретной программы по автокредитованию льготные условия, с одной стороны, позволят населению и представителям бизнеса получить средства для своих расходов (в частности, на покупку автомобиля), невзирая на рыночные условия. С другой стороны - таким образом будет создан дополнительный спрос на рынке, что часто приводит к росту цен.

"Зачастую это происходит не только из-за резкого роста спроса в случае автокредитования, но и из-за ограниченного предложения в условиях глобальных проблем с цепочками поставок, нехватки чипов и других комплектующих. Поэтому государство, подогревая спрос популистскими льготными программами, может создать на авторынке ситуацию, что сейчас складывается на рынке жилья. Напомним, что на рынке жилья за счет льготных государственных программ и госбанка цены выросли двузначными темпами и становятся менее доступными для широкого слоя граждан, для которых изначально и создавались программы", - добавил Айтказин.

Стоит ожидать дефицита автомобилей

По словам экономиста и директора консалтинговой компании Марата Каирленова, в ближайшее время можно ожидать дефицита автомобилей в нашей стране. Это связано с остановкой производства на автозаводах Российской Федерации и сложностями логистики товаров через нее, возможным перераспределением спроса россиян на машины в Казахстан, а также с проблемами с глобальным производством на заводах Китая. Все это может привести к значительным сокращениям поставок автомобилей в нашу страну и росту их стоимости. С учетом этих факторов льготное автокредитование может быть неплохим вариантом для желающих обзавестись машиной или обновить своего железного коня.

Экономист отмечает, что покупку нового автомобиля через льготный кредит нельзя рассматривать в качестве удачной инвестиции, так как машины очень быстро теряют в цене. Фактически, покинув двери салона, машина теряет до 30 процентов от своей стоимости, и если после выплаты кредита автовладелец решит ее перепродать, то он скорее потеряет, чем выиграет. Однако в текущих условиях (возможных дефицитов и колебаний курсов валют) возможны и временные отклонения.

Автомобилизация поможет бороться с бедностью

По словам Каирленова, с точки зрения поддержки населения и роста автомобилизации намного эффективнее было бы снижение ввозных пошлин на импортные автомобили до уровня 2010 года. Экономист отметил, что за последние семь лет наблюдается сокращение числа легковых автомобилей у населения с 5 миллионов в 2014 году до 3,8 миллиона на 1 января 2022 года. Кроме того, растет средний возраст автопарка.

"С макроэкономической точки зрения уровень автомобилизации падает и автомобильный парк изнашивается. Такие меры, как кредитование под 4 процента, на фоне ухудшающегося уровня жизни, инфляции и роста расходов населения на такие элементарные потребности, как продукты питания, вряд ли кардинально изменит ситуацию к лучшему. Правительство говорит, что нужно бороться с бедностью населения, но для этого мало дать льготные кредиты. Эффективнее было бы снизить ввозные пошлины на автомобили, хотя бы на время, чтобы в страну хлынули дешевые иномарки. Для многих автомобиль мог бы стать средством зарабатывания денег. Представители социально уязвимых или неблагополучных слоев населения, приобретя автомобиль, могли бы найти работу в сфере доставки или такси. Растет спрос на различные транспортные услуги, кроме того, из-за санкций в отношении граждан соседней России можно ожидать роста туризма из этой страны. Снижение пошлин могло бы иметь мультипликативный эффект", - отметил Марат Каирленов.

Отмена пошлин вместо кредитов

Экономист отметил, что, несмотря на локально выгодные, с учетом инфляции, условия кредита на авто, эту меру можно расценивать только в качестве самоуспокоения и как тактическое, но не стратегическое решение проблем. Учитывая важность наличия на рынке доступных автомобилей для развития малого бизнеса и создания рабочих мест, можно было бы принять более действенные и решительные меры. По словам Каирленова, такими мерами нельзя решить проблему обновления автопарка и с точки зрения правительства это движение не в правильную сторону.

"Возможно, стоило бы на несколько лет вовсе отменить ввозные пошлины, чтобы рынок успел насытиться дешевыми авто. Если бы в нашу страну завезли хотя бы 2-3 миллиона автомобилей, то это частично решило бы проблему, а затем можно было бы снова поднимать пошлины. Многие скажут, что это негативно скажется на развитии автопрома в нашей стране, но те компании, которые действительно хотят развивать эту сферу, выживут, из-за возможного российского спроса и других факторов. Спрос на новые автомобили все равно будет сохраняться, и кто хочет, будет приобретать новые авто отечественной сборки", - добавил экономист.

Напомним, 16 мая в Казахстане стартовала обновленная программа льготного автокредитования. На этот раз условия изменились в сторону послабления. Поэтому в первый день с утра в автосалонах наблюдались большие очереди. Под условия программы подпадают некоторые модели Hyundai, KIA, Chevrolet, LADA, JAC и Renault.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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kaireke (Посетители) Сегодня, 11:54
Цитата: Orion
на сегодня эта же машина стоит уже дороже и данный покупатель может продать авто уже с выгодой для себя


Выгода при продаже авто будет в том, что человек выручит больше денег чем потратил, но их ценность будет ниже, чем на момент покупки авто. Также учтите что 4% только на основное "тело" кредита, сюда надо добавить также дополнительные траты на услуги и дополнительное оборудование от автосалонов , страховку КАСКО и т.п. Поэтому в итоге переплата будет выше!
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 09:47
Автокредиты могут привести к росту цен на авто

С ростом инфляции в нашей стране, все равно покупатель будет в плюсе.
В прошлом году человек приобрел Шевроле Трекер в полной комплектации за 7 млн тг, а на сегодня эта же машина стоит уже дороже и данный покупатель может продать авто уже с выгодой для себя.
 
 

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