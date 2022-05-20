Льготную ипотеку для молодежи запустят по всему Казахстану

Программу льготной ипотеки для молодежи планируется расширить по всему Казахстан до 2025 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях в Сенате, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В национальном проекте "Ұлттық рухани жаңғыру" предусмотрены введение 25 процентов квоты для молодых семей в рамках всех программ жилищного строительства. До 2025 года во всех регионах планируется запустить совместно с акиматами программу льготной ипотеки "Отбасы банка". На сегодняшний день региональные жилищные программы для молодежи уже реализуются в трех регионах - Нур-Султан, Алматы, Шымкент. До конца года аналогичные программы планируется реализовать и запустить и в других регионах",- сказал Тугжанов.
По его словам, с 2019 года для работающей молодежи уже предоставлено 7000 арендных жилищ, до 2025 года запланировано предоставление 12 тысяч квартир для работающей молодежи.
"До конца года будет внесено изменение в правила предоставления арендного жилья в части снижения требования к подтверждению ежемесячного дохода для молодежи с 40 МРП до 25 МРП. Это существенно расширяет возможности молодежи к получению арендного жилья. Пятое. В настоящее время на сберегательных жилищных депозитах "Отбасы банка" открыто более 500 тысяч депозитов молодежи до 25 лет на общую сумму более 250 миллиардов тенге", - добавил вице-премьер.
Тугжанов сообщил, что к 2025 году планируется довести количество жилищных накоплений молодежи до 800 тысяч депозитов. По его словам, для этого ведется работа по формированию среди молодежи культуры накопления для жилья.
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