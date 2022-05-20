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Стало известно о состоянии директора Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 17:03
Стало известно о состоянии директора Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил официальный представитель музея Айдар Крыкбай, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сами знаете, он практически полтора дня лежал в реанимации. Сейчас его перевели в палату. Состояние средней тяжести. К нему пока никого не впускают, только супругу. В целом пока врачи смотрят за ним. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - рассказал Крыкбай.

Он уточнил, что в отношении конкретно Арыстанбека Мухамедиулы уголовное дело не возбуждали.

"Антикоррупционная служба возбудила уголовное дело в отношении руководящего состава Национального музея. Туда входят и заместители директора, и бывшие директора, и так далее. "Шествие Золотого человека по музеям мира" начиналось с 2017 года. За это время сменилось несколько директоров и заместителей. Мы не скрываем, что проверки были. Основания - жалоба Тунгышбая Жаманкулова (казахстанский актер. - Прим.). Он писал письма на имя Главы государства. После этого у нас была проверка Счетного комитета. Они нашли мелкие нарушения, их замечания Нацмузей устранил. После был финансовый аудит по жалобе в Генпрокуратуру. Тоже замечания были мелкие, и их легко устранили. Жаманкулов написал письмо в третий раз. В нем уже лично обвинил Мухамедиулы", - пояснил Айдар Крыкбай.

Коллектив Нацмузея, по его словам, написал письмо на имя Главы государства, чтобы остановить "незаконные проверки".

Напомним, 16 мая стало известно, что Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В СМИ появилась информация, что директор Нацмузея, бывший министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, якобы "порезал себе вены". Его пресс-секретарь эту информацию опроверг и пообещал провести онлайн-брифинг.

Директор Нацмузея также опубликовал в соцсетях обращение, в котором он заявил, что его пытались очернить.


Источник: tengrinews.kz
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