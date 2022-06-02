Объявление о республиканском референдуме в приложении Kaspi.kz

Прямо со своего смартфона в приложении Kaspi.kz казахстанцы смогут найти номер и адрес своего участка.
В случае отсутствия участка автоматически отображается номер телефона call-центра. Также можно ознакомиться с ответами на самые популярные вопросы.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:
"На днях мы запустили сервис "Референдум", который позволит казахстанцам прямо со своего смартфона узнать адрес и номер участка для голосования на референдуме. 5 июня у всех нас есть уникальная возможность проголосовать за построение нового Казахстана для будущих поколений! Мы, команда Kaspi.kz, будем и дальше помогать государству делать государственные услуги доступными для каждого гражданина и создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов".
Республиканский референдум пройдет 5 июня. Будет обсуждаться вопрос принятия изменений и дополнений в Конституцию. Предыдущий референдум в Казахстане прошел 27 лет назад. Именно тогда и была принята действующая Конституция.
"Совместно с командой Kaspi.kz в самом популярном приложении в стране был разработан и запущен сервис "Референдум", в котором также можно найти участок для голосования и номер телефона call-центра. В сервисе размещены ответы на самые популярные вопросы по данной теме. Например, кто может голосовать на референдуме, где проголосовать за границей и может ли человек отдать свой голос на другом участке", – отметил Асет Турысов, вице-министр МЦРИАП.
Сервис был создан Центральной комиссией референдума РК, министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Сотрудничество государственных органов и команды Kaspi.kz интегрировало в приложение целый ряд инновационных сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцев. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы могут переоформить автомобиль, открыть социальный счет, получать пособия, зарегистрировать ИП и многое другое. Почти 12 миллионов человек ежемесячно пользуются суперприложением Kaspi.kz.
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