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Бывший топ-менеджер «КазМунайГаза» и «КазТрансГаза» объявлен в розыск

Просмотров:498 Опубликовано: Сегодня, 17:40
Бывший топ-менеджер «КазМунайГаза» и «КазТрансГаза» объявлен в розыск
ФОТО: архив пресс-службы
Он подозревается в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск бывшего управляющего директора АО НК «КазМунайГаз» Ибуллу Серди.

«Гражданин Ибулла Серди подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.

За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется», - говорится в заявлении ведомства.

Стоит отметить, что помимо работы в КМГ Ибулла Серди временно возглавлял АО «КазТрансГаз» (бренд QazaqGaz) после того, как 15 января 2022 года Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления компании. В марте 2022 года Ибулла Серди оставил должность исполняющего обязанности председателя правления компании «КазТрансГаз».


Источник: Forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
 Pluto (Посетители) Сегодня, 18:42
Он уже свалил за бугор. Какие телефоны для звонков? А где наши доблестные КНБ и МВД снова расписались в своем бессилии почему жителей просят, их народ содержит зарплату им платит из бюджета а результат где? Возникает резонный вопрос, а зачем народу нужно такое правоохранение?
 
 

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