Бывший топ-менеджер «КазМунайГаза» и «КазТрансГаза» объявлен в розыск

Он подозревается в хищении чужого имущества в особо крупном размере.



Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск бывшего управляющего директора АО НК «КазМунайГаз» Ибуллу Серди.



«Гражданин Ибулла Серди подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.



При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.



За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется», - говорится в заявлении ведомства.



Стоит отметить, что помимо работы в КМГ Ибулла Серди временно возглавлял АО «КазТрансГаз» (бренд QazaqGaz) после того, как 15 января 2022 года Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления компании. В марте 2022 года Ибулла Серди оставил должность исполняющего обязанности председателя правления компании «КазТрансГаз».