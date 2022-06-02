Бывший топ-менеджер «КазМунайГаза» и «КазТрансГаза» объявлен в розыск

Он подозревается в хищении чужого имущества в особо крупном размере.
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск бывшего управляющего директора АО НК «КазМунайГаз» Ибуллу Серди.
«Гражданин Ибулла Серди подозревается в хищении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении просим сообщить по телефонам доверия агентства +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу г.Нур-Султан, ул.Бейбитшилик, 10.
За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется», - говорится в заявлении ведомства.
Стоит отметить, что помимо работы в КМГ Ибулла Серди временно возглавлял АО «КазТрансГаз» (бренд QazaqGaz) после того, как 15 января 2022 года Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления компании. В марте 2022 года Ибулла Серди оставил должность исполняющего обязанности председателя правления компании «КазТрансГаз».
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