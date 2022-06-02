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Девушка лишилась 80 тысяч долларов в фальшивом обменном пункте в Алматы

Просмотров:37 Опубликовано: Сегодня, 19:42
Девушка лишилась 80 тысяч долларов в фальшивом обменном пункте в Алматы
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Девушка отдала аферисту 80 тысяч долларов, не подозревая, что обменный пункт фальшивый.

Неординарное преступление произошло в Медеуском районе южного мегаполиса. Житель Семея придумал новый мошеннический способ отъема денег у алматинцев, передает Kazakh24.info со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

Семейчанин приехал в Алматы, арендовал офис под обменный пункт валюты и даже разместил в интернете объявление о начале работы своего «предприятия».

«Первой на приманку о выгодных условиях обмена валюты попалась жительница Алматы. В воскресенье, договорившись о встрече, девушка принесла в назначенное место и время всю сумму ‒ 80 тысяч долларов и передала фигуранту.

Мужчина под предлогом обмена, ушел в другую комнату и через запасной выход скрылся. Прождав определенное время, девушка поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию», ‒ рассказал заместитель начальника управления полиции Медеуского района подполковник полиции Жанибек Шынасылов.

Подозреваемый, 1985 года рождения, был задержан в аэропорту Усть-Каменогорска, где он пытался спрятаться с украденными деньгами.

По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.



Источник: Kazakh24 Info
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