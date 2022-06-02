Девушка лишилась 80 тысяч долларов в фальшивом обменном пункте в Алматы

Девушка отдала аферисту 80 тысяч долларов, не подозревая, что обменный пункт фальшивый.Неординарное преступление произошло в Медеуском районе южного мегаполиса. Житель Семея придумал новый мошеннический способ отъема денег у алматинцев, передает Kazakh24.info со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.Семейчанин приехал в Алматы, арендовал офис под обменный пункт валюты и даже разместил в интернете объявление о начале работы своего «предприятия».«Первой на приманку о выгодных условиях обмена валюты попалась жительница Алматы. В воскресенье, договорившись о встрече, девушка принесла в назначенное место и время всю сумму ‒ 80 тысяч долларов и передала фигуранту.Мужчина под предлогом обмена, ушел в другую комнату и через запасной выход скрылся. Прождав определенное время, девушка поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию», ‒ рассказал заместитель начальника управления полиции Медеуского района подполковник полиции Жанибек Шынасылов.Подозреваемый, 1985 года рождения, был задержан в аэропорту Усть-Каменогорска, где он пытался спрятаться с украденными деньгами.По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.