«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 05 Июня
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.95 KZT
  • €1 = 464.13 KZT
  • 1 RUB = 6.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Состояние Маска рухнуло на $17 млрд за день

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:54
Состояние Маска рухнуло на $17 млрд за день
ФОТО: © Depositphotos.com
Это произошло после утечки о сокращениях в Tesla.

Состояние богатейшего человека планеты Илона Маска упало на $16,9 млрд, передает Forbes.ru со ссылкой на американский Forbes. Это произошло на фоне сообщений о грядущих сокращениях в Tesla. Сейчас капитал бизнесмена оценивается в $216,8 млрд.

Ранее Reuters ознакомилось с письмом миллиардера, адресованном топ-менеджменту автоконцерна, в котором он заявил об «очень плохом предчувствии» относительно американской экономики и планах уволить около 10% сотрудников, приостановив найм. Вскоре после этого акции Tesla упали на 9,2%, отмечает Forbes USA.

Заявления Маска не впервые влияют на котировки Tesla. Бумаги компании снижались и после слов о том, что сотрудники Tesla должны проводить в офисе «минимум» 40 часов в неделю, а в противном случае рискуют быть уволенными. Акции также падали после заявления миллиардера о планах купить соцсеть Twitter. К концу прошлой недели бумаги автопроизводителя упали на 33% в годовом выражении, пишет американский Forbes.

«Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы, так это о том, чтобы Маск заткнулся», — отметил в беседе с изданием главный рыночный стратег Miller Tabak Мэтт Малей. По его словам, акции Tesla демонстрируют хороший рост, когда руководитель компании молчит. «Tesla — быстрорастущая компания, которая наращивает производство на двух новых заводах, поэтому приостановка найма вызывает много вопросов. Судя по сегодняшней реакции, рынок готовится к худшему», — заявил аналитик CFRA Гарретт Нельсон.

Всего с начала 2022 года состояние Маска сократилось на $55 млрд, однако он продолжает занимать первую строчку рейтинга Forbes богатейших бизнесменов мира. Второе место принадлежит главе LVMH Бернару Арно, чей капитал меньше состояния Маска почти на $60 млрд и оценивается в $157,9 млрд.


Источник: Forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика