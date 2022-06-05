Состояние Маска рухнуло на $17 млрд за день

Это произошло после утечки о сокращениях в Tesla.



Состояние богатейшего человека планеты Илона Маска упало на $16,9 млрд, передает Forbes.ru со ссылкой на американский Forbes. Это произошло на фоне сообщений о грядущих сокращениях в Tesla. Сейчас капитал бизнесмена оценивается в $216,8 млрд.



Ранее Reuters ознакомилось с письмом миллиардера, адресованном топ-менеджменту автоконцерна, в котором он заявил об «очень плохом предчувствии» относительно американской экономики и планах уволить около 10% сотрудников, приостановив найм. Вскоре после этого акции Tesla упали на 9,2%, отмечает Forbes USA.



Заявления Маска не впервые влияют на котировки Tesla. Бумаги компании снижались и после слов о том, что сотрудники Tesla должны проводить в офисе «минимум» 40 часов в неделю, а в противном случае рискуют быть уволенными. Акции также падали после заявления миллиардера о планах купить соцсеть Twitter. К концу прошлой недели бумаги автопроизводителя упали на 33% в годовом выражении, пишет американский Forbes.



«Главное, о чем сейчас, вероятно, думают инвесторы, так это о том, чтобы Маск заткнулся», — отметил в беседе с изданием главный рыночный стратег Miller Tabak Мэтт Малей. По его словам, акции Tesla демонстрируют хороший рост, когда руководитель компании молчит. «Tesla — быстрорастущая компания, которая наращивает производство на двух новых заводах, поэтому приостановка найма вызывает много вопросов. Судя по сегодняшней реакции, рынок готовится к худшему», — заявил аналитик CFRA Гарретт Нельсон.



Всего с начала 2022 года состояние Маска сократилось на $55 млрд, однако он продолжает занимать первую строчку рейтинга Forbes богатейших бизнесменов мира. Второе место принадлежит главе LVMH Бернару Арно, чей капитал меньше состояния Маска почти на $60 млрд и оценивается в $157,9 млрд.

