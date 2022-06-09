Депутат попался пьяным за рулем «Мерса». Ему дали 15 суток ареста и лишили прав

А несколько дней назад народный избранник сложил с себя полномочия, передает «Диапазон» @gazeta_diapazon.
Депутат гормаслихата Актобе Ербол Касымгали ездил на автомобиле «Мерседес Бенс». 20 мая в Каргалинском на улице Кайдауыл батыра машину с народным избранником остановили полицейские, позже депутат прошел медосвидетельствование. Оно показало, что он был в алкогольном опьянении, дело передали в суд. Сам депутат вину в пьяном вождении не признал, был не согласен с результатом освидетельствования, заявил, что ему не разъяснили о том, что он имеет право пройти его повторно.
Суд решил, что его вина в административном правонарушении, а именно в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии доказана. В итоге суд наказал Ербола Касымгали 15 сутками адмареста и лишил водительских прав на 7 лет.
«Диапазон» узнал, что Ербол Касымгали сдал депутатский мандат после случившегося.
- Ербол Касымгали сложил с себя депутатские полномочия, - проинформировали «Диапазон» в территориальной избирательной комиссии.
На сайте гормаслихата Актобе указано, что Ербол Касымгали работает генеральным директором ТОО «Ойл Гео Контракт».
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz