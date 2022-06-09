Депутат попался пьяным за рулем «Мерса». Ему дали 15 суток ареста и лишили прав

А несколько дней назад народный избранник сложил с себя полномочия, передает «Диапазон» @gazeta_diapazon.



Депутат гормаслихата Актобе Ербол Касымгали ездил на автомобиле «Мерседес Бенс». 20 мая в Каргалинском на улице Кайдауыл батыра машину с народным избранником остановили полицейские, позже депутат прошел медосвидетельствование. Оно показало, что он был в алкогольном опьянении, дело передали в суд. Сам депутат вину в пьяном вождении не признал, был не согласен с результатом освидетельствования, заявил, что ему не разъяснили о том, что он имеет право пройти его повторно.



Суд решил, что его вина в административном правонарушении, а именно в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии доказана. В итоге суд наказал Ербола Касымгали 15 сутками адмареста и лишил водительских прав на 7 лет.



«Диапазон» узнал, что Ербол Касымгали сдал депутатский мандат после случившегося.



- Ербол Касымгали сложил с себя депутатские полномочия, - проинформировали «Диапазон» в территориальной избирательной комиссии.



На сайте гормаслихата Актобе указано, что Ербол Касымгали работает генеральным директором ТОО «Ойл Гео Контракт».

