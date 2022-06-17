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Эвтаназию парализованному пациенту впервые провели в Италии

Просмотров:322 Опубликовано: Сегодня, 10:40
Эвтаназию парализованному пациенту впервые провели в Италии
Фото:elements.envato.com
В Италии 44-летний мужчина умер в результате самоубийства с медицинской помощью, что стало первым случаем такого рода в стране, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle. 

По информации издания, о смерти Федерико Карбони объявила группа по проведению кампании за эвтаназию под названием Ассоциация Луки Кошиони, которая помогала ему добиваться своего в судах и органах здравоохранения.

44-летний бывший водитель грузовика стал парализованным от шеи 10 лет назад после дорожно-транспортного происшествия. Мужчина страдал тетраплегией - параличом всех конечностей - и нуждался в круглосуточном уходе, что делало его зависимым от других и лишенным независимости.

"Я не отрицаю, что сожалею о том, что попрощался с жизнью. Я сделал все возможное, чтобы жить как можно лучше и попытаться извлечь максимум пользы из своей инвалидности, но сейчас я на пределе своих возможностей, как умственных, так и физических", - привели слова пациента перед смертью в Ассоциации Луки Кошиони.

Отмечается, что, хотя технически помогать кому-либо покончить с собой в Италии запрещено законом, Конституционный суд страны постановил в 2019 году, что могут быть некоторые исключения.

Суд определил определенные требования, которые должны быть соблюдены для того, чтобы проводить эвтаназию. К примеру, должно быть ясно, что пациента нельзя вылечить, что он зависит от средств поддержания жизни и что он испытывает физическую и психическую "непереносимую" боль. Пациент также должен быть полностью способен принимать собственные решения и понимать их последствия.

Карбони получил разрешение комитета по этике в ноябре 2021 года, преодолев первоначальный отказ органов здравоохранения и доведя свое дело до суда. Он стал первым человеком в стране, получившим юридическое разрешение.

Затем ему пришлось собрать 5 000 евро (2,3 миллиона тенге) на лекарства и специальное оборудование, необходимое для прекращения жизни. Ассоциация Луки Кошиони запустила краудфандинговую кампанию для сбора средств.

Следует отметить, что до сих пор Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Испания оставались единственными странами ЕС, в которых эвтаназия законна. 

Ранее закон о добровольной эвтаназии приняли во всех штатах Австралии.


Источник: Tengrinews.kz
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