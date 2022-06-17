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Аким Кызылординской области объяснил цену своих часов и "бегство" от журналистов

Просмотров:290 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Аким Кызылординской области объяснил цену своих часов и "бегство" от журналистов
Нурлыбек Налибаев
Аким Кызылординской области дал разъяснения, почему не ответил на вопросы столичных журналистов в кулуарах Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее в Сети появилось видео, как аким области Нурлыбек Налибаев спешно покидал здание Мажилиса. Журналисты пытались задать ему несколько вопросов, однако аким не остановился.

Позже на своей странице в Facebook Нурлыбек Налибаев прокомментировал ситуацию.

"Ко мне лично не обращался ни один журналист. Меня никто не окликнул ни по имени, ни по моей должности. И поскольку на лестнице были еще другие люди, кроме меня, то я быстро побежал, так как опаздывал на другую встречу", - написал аким области.

Кроме того, Нурлыбек Налибаев разъяснил ситуацию о происхождении его наручных часов, которые стали предметом обсуждения в соцсетях. Ранее пользователи обсуждали бренд часов и их стоимость около 9 миллионов тенге.

Ранее наручные часы стали предметом обсуждения в соцсетях. Фото со страницы Нурлыбека Налибаева в Facebook

"Эти часы я купил давно. Вы можете узнать из моей биографии, что до государственной службы я почти 10 лет проработал в сфере бизнеса. Поэтому я думаю, что в этом вопросе нет ничего секретного. Я всегда готов открыто отвечать на вопросы представителей СМИ", - добавил аким Налибаев.

Аким Кызылординской области объяснил цену своих часов и "бегство" от журналистов


Источник: tengrinews.kz
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