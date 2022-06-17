Аким Кызылординской области объяснил цену своих часов и "бегство" от журналистов

Аким Кызылординской области дал разъяснения, почему не ответил на вопросы столичных журналистов в кулуарах Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ранее в Сети появилось видео, как аким области Нурлыбек Налибаев спешно покидал здание Мажилиса. Журналисты пытались задать ему несколько вопросов, однако аким не остановился.Позже на своей странице в Facebook Нурлыбек Налибаев прокомментировал ситуацию."Ко мне лично не обращался ни один журналист. Меня никто не окликнул ни по имени, ни по моей должности. И поскольку на лестнице были еще другие люди, кроме меня, то я быстро побежал, так как опаздывал на другую встречу", - написал аким области.Кроме того, Нурлыбек Налибаев разъяснил ситуацию о происхождении его наручных часов, которые стали предметом обсуждения в соцсетях. Ранее пользователи обсуждали бренд часов и их стоимость около 9 миллионов тенге.Ранее наручные часы стали предметом обсуждения в соцсетях. Фото со страницы Нурлыбека Налибаева в Facebook"Эти часы я купил давно. Вы можете узнать из моей биографии, что до государственной службы я почти 10 лет проработал в сфере бизнеса. Поэтому я думаю, что в этом вопросе нет ничего секретного. Я всегда готов открыто отвечать на вопросы представителей СМИ", - добавил аким Налибаев.