Елена Рыбакина отказалась от премии за победу на Уимблдоне

Елене Рыбакиной не положено денежное вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне, при этом сама спортсменка отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана, передает Tengrinews.kz.



В Комитете по делам спорта и физической культуры объяснили, почему Елена Рыбакина не получит выплаты от государства за победу в финале Уимблдона-2022.



"Денежные поощрения чемпионам, призерам международных соревнований, а также тренерам осуществляются на основании постановления правительства от 28 марта 2007 года за номером 152. В связи с тем, что данный Уимблдонский турнир является коммерческим, соответственно, из республиканского бюджета денежные выплаты не предусмотрены", - объяснили в комитете.



Между тем сама Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана.



"Мы хотели финансово поощрить Елену, но она отказалась, более того, она хочет долю призовых пожертвовать на благотворительность и поддержку юниоров в Республике Казахстан", - приводит слова вице-президента ФТК Юрия Польского издание "Матч ТВ".



Накануне казахстанка Елена Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдонском турнире, обыграв вторую ракетку мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса. Ранее только одной теннисистке из постсоветских стран удавалось одержать на нем итоговую победу - Марии Шараповой в 2004 году.



За победу на престижном турнире 23-летняя Рыбакина получит два миллиона фунтов - свыше миллиарда тенге.