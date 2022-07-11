Российский суд изменил решение по КТК

Российский суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Приморского районного суда Новороссийска.
Рассмотрев материалы, суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, назначив КТК наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей (около 1,5 миллиона тенге. - Прим.). Постановление вступило в законную силу.
Напомним, ранее Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток.
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров; по этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
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