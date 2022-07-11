Токаев наградил орденом теннисистку Рыбакину

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил орденом "Достық" (Дружба) ІІ степени казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Указом Президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом "Достық" ІІ степени", - говорится в сообщении.



Орденом "Достык" награждаются граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами. Состоит из двух степеней.



Накануне казахстанка Елена Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдонском турнире, обыграв вторую ракетку мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса. Ранее только одной теннисистке из постсоветских стран удавалось одержать на нем итоговую победу - Марии Шараповой в 2004 году.



За победу на престижном турнире 23-летняя Рыбакина получит два миллиона фунтов - свыше миллиарда тенге.



Елене Рыбакиной не положено денежное вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне, при этом сама спортсменка отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана.