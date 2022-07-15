Написали за ночь и побежали отчитываться - эксперт обвинил кабмин в "показухе"

Политический обозреватель Газиз Абишев раскритиковал спешку кабинета министров в составлении и презентации планов по исполнению поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на расширенном заседании правительства 14 июля, передает Tengrinews.kz.



Газиз Абишев отметил, что сегодня, 15 июля, премьер-министр проводит заседание по реализации поручений Президента, данных им днем ранее.



"Видимо, в министерствах сделали по накатанной: главные специалисты и начальники управлений с намыленными головами провели вечерний брейнсторм, скинули бумажное месиво на согласование директору департамента, тот подправил документ, утром обсудили на совещании с курирующим вице-министром, передали советнику министра, тот распечатал и наложил бумаг с презентациями в папочку министру. "Все, шеф едет на правительство", - предположил эксперт.



Политолог напомнил, что на расширенном заседании правительства Президент указал правительству на то, что оно заволокитило создание Национальной товаропроводящей системы.



"Министр Султанов предлагает "пересмотр и запуск эффективной модели Национальной товаропроводящей системы". Выходит, сам предложил, сам заволокитил и теперь будет запускать эффективную модель?" - задался вопросом политобозреватель.



Кроме того, Глава государства поручил "выработать меры по усилению ответственности владельцев за содержание рынков", подчеркнул Абишев.



"Что предлагает Султанов? Во-первых, ввести лицензирование торговых рынков (старый добрый коррупциогенный административный барьер). Во-вторых, "установление четких квалификационных и инфраструктурных требований к торговых рынкам", причем поправки уже лежат в Мажилисе. То есть ничего нового в ответ на предложение Президента не придумано - отмахиваются уже разработанным. Зато все строго математически, со статистическими выкладками, и оформлено красиво, и везде есть обосновывающая бумажка", - рассуждает он.



Газиз Абишев задался вопросом: зачем, "задрав юбку, бежать отчитываться о написанных за ночь мерах" по реализации поручений Президента.



"Больше похоже на показуху, чем на реальный продуманный ответ на претензии со стороны Акорды. У премьера Смаилова на повестке выживание кабмина под давлением растущего народного недовольства, а он использует старые методы мгновенного "исполнямся" и "отчитамся". Можно ли было взять паузу в пять дней и во вторник представить чуть более продуманную тактическую программу с конкретными, ориентированными на оставшиеся шесть недель лета мерами - все равно 1 сентября вывалится куча новых фундаментальных поручений?" - заключил он.



Напомним, вчера, 14 июля, Нур-Султане под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание правительства. У Президента было много вопросов по злободневным темам, он указал на просчеты правительства и даже сделал выговоры некоторым министрам.



Можно сказать, что Глава государства оценил работу кабмина на тройку и предупредил, что к осени, возможно, произведет кадровые решения.