В Шымкенте задержали подозреваемого, который пытался напасть на девушку с ножом

Мужчину, который пытался напасть на девушку с ножом, задержали в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным полицейских, он прятался у себя дома. Им оказался 22-летний парень. С какой целью подозреваемый пытался напасть на девушку, в полиции не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь то, что злоумышленник сейчас находится в отделе полиции.



"В результате экстренного задержания сотрудниками полиции и круглосуточной оперативно-разыскной работы подозреваемый был установлен и задержан по месту жительства с помощью видеокамер. Данное дело зарегистрировано по статье 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время в отношении задержанного гражданина проводится досудебное расследование", - рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.



Если его вину докажут, парню грозит штраф в размере до двух тысяч МРП, либо исправительная работа в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.



Напомним, преступление произошло в микрорайоне Нурсат Шымкента. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Девушка успела закричать, после чего злоумышленник сбежал. При попытке заявить на агрессора полицейские пытались оправдать преступление нападавшего тем, что жертва была в шортах. В Департаменте полиции сообщили, что действия их коллеги будет рассматривать служебная комиссия.