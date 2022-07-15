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В Шымкенте задержали подозреваемого, который пытался напасть на девушку с ножом

Просмотров:308 Опубликовано: Сегодня, 17:23
В Шымкенте задержали подозреваемого, который пытался напасть на девушку с ножом
фото ДП Шымкента
Мужчину, который пытался напасть на девушку с ножом, задержали в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным полицейских, он прятался у себя дома. Им оказался 22-летний парень. С какой целью подозреваемый пытался напасть на девушку, в полиции не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь то, что злоумышленник сейчас находится в отделе полиции.

"В результате экстренного задержания сотрудниками полиции и круглосуточной оперативно-разыскной работы подозреваемый был установлен и задержан по месту жительства с помощью видеокамер. Данное дело зарегистрировано по статье 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время в отношении задержанного гражданина проводится досудебное расследование", - рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.

Если его вину докажут, парню грозит штраф в размере до двух тысяч МРП, либо исправительная работа в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, преступление произошло в микрорайоне Нурсат Шымкента. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Девушка успела закричать, после чего злоумышленник сбежал. При попытке заявить на агрессора полицейские пытались оправдать преступление нападавшего тем, что жертва была в шортах. В Департаменте полиции сообщили, что действия их коллеги будет рассматривать служебная комиссия.


Источник: tengrinews.kz
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