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Перестрелка произошла в Узынагаше, один человек погиб

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:04
Перестрелка произошла в Узынагаше, один человек погиб
Фото Tengrinews.kz
Перестрелка произошла в селе Узынагаш Алматинской области, погиб один человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

По данным полиции, 4 августа около 16.20 в больницу села Узынагаш Жамбылского района с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей. Один из пострадавших впоследствии скончался в реанимационном отделении.

"Полицией незамедлительно были приняты меры, направленные на установление всех обстоятельств по факту и задержание лиц, причастных к преступлению. В ходе разыскных мероприятий был объявлен план "Перехват", и личный состав полицейских подразделений региона ориентирован на задержание подозреваемых", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений. В настоящее время все участники конфликта установлены и проводятся мероприятия по их задержанию.


Источник: tengrinews.kz
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