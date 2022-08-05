Перестрелка произошла в Узынагаше, один человек погиб

Перестрелка произошла в селе Узынагаш Алматинской области, погиб один человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.



По данным полиции, 4 августа около 16.20 в больницу села Узынагаш Жамбылского района с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей. Один из пострадавших впоследствии скончался в реанимационном отделении.



"Полицией незамедлительно были приняты меры, направленные на установление всех обстоятельств по факту и задержание лиц, причастных к преступлению. В ходе разыскных мероприятий был объявлен план "Перехват", и личный состав полицейских подразделений региона ориентирован на задержание подозреваемых", - говорится в сообщении.



Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений. В настоящее время все участники конфликта установлены и проводятся мероприятия по их задержанию.