Видео со встречи выпускников, которые окончили школу в Казахстане 50 лет назад, активно распространяется в Сети. TengriMix выяснил детали об этом интересном ролике.
На популярном видео агашки и татешки так ритмично, весело и задорно танцуют под музыку, что могут дать фору молодым. При этом на женщинах и мужчинах можно заметить пионерские галстуки.
Как нам подсказали в пресс-службе Министерства просвещения, на видео - встреча выпускников, окончивших школу Кособа ровно 50 лет назад в одноименном селе Сырымского района Западно-Казахстанской области.
"Тамаша", "Какие милые пионеры", "Так приятно смотреть, всем такой школьной дружбы!", "Ничего милее сегодня уже не будет", "Видно, что душой молодые", - пишут казахстанцы в комментариях под видео в соцсетях.
Корреспондент TengriMIX связался с директором школы Жансултаном Нурмухановым.
"Я тоже недавно увидел это видео. Мероприятие было организовано не школой. Скорее всего, они сами провели встречу. Они отучились 50 лет назад, им примерно 66-68 лет. Я тоже очень рад, что они встречаются. Встреча их прошла в кафе", - рассказал директор корреспонденту.
"Душой молодые". Видео встречи выпускников 1972 года умилило казахстанцев Теги:Школа Сегодня, 13:49 11689 Видео со встречи выпускников, которые окончили школу в Казахстане 50 лет назад, активно распространяется в Сети. TengriMix выяснил детали об этом интересном ролике.
На популярном видео агашки и татешки так ритмично, весело и задорно танцуют под музыку, что могут дать фору молодым. При этом на женщинах и мужчинах можно заметить пионерские галстуки.
Мотовыставка и фестиваль Motoring 7 августа Фестиваль музыки и спорта: детская зона, шоу и гонки. Скидка 25% по промокоду moto22 motoring.ru Как нам подсказали в пресс-службе Министерства просвещения, на видео - встреча выпускников, окончивших школу Кособа ровно 50 лет назад в одноименном селе Сырымского района Западно-Казахстанской области.
"Тамаша", "Какие милые пионеры", "Так приятно смотреть, всем такой школьной дружбы!", "Ничего милее сегодня уже не будет", "Видно, что душой молодые", - пишут казахстанцы в комментариях под видео в соцсетях.
Корреспондент TengriMIX связался с директором школы Жансултаном Нурмухановым.
"Я тоже недавно увидел это видео. Мероприятие было организовано не школой. Скорее всего, они сами провели встречу. Они отучились 50 лет назад, им примерно 66-68 лет. Я тоже очень рад, что они встречаются. Встреча их прошла в кафе", - рассказал директор корреспонденту.
Директор также напомнил, что по эпидемиологическим требованиям в школах нельзя проводить такие большие мероприятия.
Удалось корреспонденту TengriMIX связаться и с одним из участников этой встречи выпускников.
"Да, была встреча в кафе. В 1972 году мы окончили десятилетку. Я родился в 1955 году, мне пошел 67-й год. В 1962-м поступил в первый класс. Насколько я помню, окончили школу в 1972-м примерно 38 человек. На встречу пришли около 20 человек", - сказал Мереке Султангалиев.
Как подчеркивает Жансултан Нурмуханов, такие встречи выпускников мотивируют не забывать своих одноклассников.
"Многие ведь выпускаются со школ и забывают об этом. Выпускники 1972-го дают нам мотивацию, стимул, чтобы встречаться со своими одноклассниками", - добавляет Нурмуханов.
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