«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Августа
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.18 KZT
  • €1 = 485.08 KZT
  • 1 RUB = 7.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

QazaqGaz ожидает убытков на 180 миллиардов тенге в 2022 году

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:37
QazaqGaz ожидает убытков на 180 миллиардов тенге в 2022 году
фото из открытых источников
Ожидаемые убытки QazaqGaz (в прошлом - "КазТрансГаз") в 2022 году составляют 180 миллиардов тенге. Об этом сообщил председатель правления национальной компании Санжар Жаркешов, передает Tengrinews.kz.

По словам главы нацкомпании, к такой ситуации приводит заведомо убыточное ценообразование. Он отметил, что цены не устраивают недропользователей и компанию, а также создают дефицит товарного газа. Поэтому, как подчеркнул Жаркешов, необходимо реформировать ценообразование с большей нагрузкой на юрлица, промышленные предприятия, которые могут позволить себе другую цену.

"Если посмотреть на текущий год, у нас планируемый убыток - 180 миллиардов тенге. Если посмотреть на последние пять лет, QazaqGaz сгенерировал примерно 580 миллиардов тенге накопленного убытка. Если считать на следующие два-три года, продолжать в этом же духе и не менять ценообразование, будет накоплен убыток в более триллиона тенге", - сказал Санжар Жаркешов на пресс-конференции "Самрук-Казына".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика