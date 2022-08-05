QazaqGaz ожидает убытков на 180 миллиардов тенге в 2022 году

Ожидаемые убытки QazaqGaz (в прошлом - "КазТрансГаз") в 2022 году составляют 180 миллиардов тенге. Об этом сообщил председатель правления национальной компании Санжар Жаркешов, передает Tengrinews.kz.



По словам главы нацкомпании, к такой ситуации приводит заведомо убыточное ценообразование. Он отметил, что цены не устраивают недропользователей и компанию, а также создают дефицит товарного газа. Поэтому, как подчеркнул Жаркешов, необходимо реформировать ценообразование с большей нагрузкой на юрлица, промышленные предприятия, которые могут позволить себе другую цену.



"Если посмотреть на текущий год, у нас планируемый убыток - 180 миллиардов тенге. Если посмотреть на последние пять лет, QazaqGaz сгенерировал примерно 580 миллиардов тенге накопленного убытка. Если считать на следующие два-три года, продолжать в этом же духе и не менять ценообразование, будет накоплен убыток в более триллиона тенге", - сказал Санжар Жаркешов на пресс-конференции "Самрук-Казына".

