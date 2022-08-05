«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Августа
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.98 KZT
  • €1 = 488.93 KZT
  • 1 RUB = 7.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Спасший женщину от смертельного нападения в автобусе пассажир оказался сотрудником акимата

Просмотров:195 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Спасший женщину от смертельного нападения в автобусе пассажир оказался сотрудником акимата
Фото: telegram-канал Qumash
Спасший женщину от смертельного нападения в автобусе пассажир оказался сотрудником акимата, передает на baigenews.kz.

Журналисты отыскали парня, который спас женщину от нападения бывшего мужа в автобусе, передает BaigeNews.kz. Telegram-канал Qumash опубликовал беседу с героем - его зовут Райымбек. Он рассказал, что стал случайным свидетелем ссоры пары, когда ехал в автобусе. В какой-то момент мужчина начал избивать женщину и вытащил нож. Однако Райымбек и несколько других пассажиров схватили агрессора и обезвредили его.

Автобус остановился, и водитель выпустил всех пассажиров, кроме участников потасовки. Нападавшего передали полиции, а женщину забрала скорая, рассказал парень. По словам Райымбека, ему 24 года и работает он в акимате Алматы, в управлении экологии и окружающей среды.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где мужчина с ножом нападает на женщину в автобусе. Если бы не подоспевшие вовремя очевидцы инцидента, которые оттащили нападавшего, все могло закончиться трагедией. По данным общественого фонда "Не молчи", который и опубликовал видеозапись, мужчина хотел ударить ножом свою бывшую жену, с которой они в разводе уже два года. Агрессор целился в сердце, отметили в правозащитники. Пострадавшая попала в больницу с различными травмами, но ее жизни ничего не угрожает.


Источник: Baigenews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика