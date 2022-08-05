Спасший женщину от смертельного нападения в автобусе пассажир оказался сотрудником акимата, передает на baigenews.kz.



Журналисты отыскали парня, который спас женщину от нападения бывшего мужа в автобусе, передает BaigeNews.kz. Telegram-канал Qumash опубликовал беседу с героем - его зовут Райымбек. Он рассказал, что стал случайным свидетелем ссоры пары, когда ехал в автобусе. В какой-то момент мужчина начал избивать женщину и вытащил нож. Однако Райымбек и несколько других пассажиров схватили агрессора и обезвредили его.



Автобус остановился, и водитель выпустил всех пассажиров, кроме участников потасовки. Нападавшего передали полиции, а женщину забрала скорая, рассказал парень. По словам Райымбека, ему 24 года и работает он в акимате Алматы, в управлении экологии и окружающей среды.



Напомним, ранее в Сети появилось видео, где мужчина с ножом нападает на женщину в автобусе. Если бы не подоспевшие вовремя очевидцы инцидента, которые оттащили нападавшего, все могло закончиться трагедией. По данным общественого фонда "Не молчи", который и опубликовал видеозапись, мужчина хотел ударить ножом свою бывшую жену, с которой они в разводе уже два года. Агрессор целился в сердце, отметили в правозащитники. Пострадавшая попала в больницу с различными травмами, но ее жизни ничего не угрожает.

