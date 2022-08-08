«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Августа
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.62 KZT
  • €1 = 485.53 KZT
  • 1 RUB = 7.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новый вирус обнаружили в Китае

Просмотров:610 Опубликовано: Вчера, 18:53
Новый вирус обнаружили в Китае
Фото:elements.envato.com
Китайские и сингапурские ученые обнаружили неизвестный ранее вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 человек в Китае. Исследование опубликовано в медицинском журнале New England Medicine (NEJM), передает Tengrinews.kz.

В статье, подготовленной совместно учеными из Пекинского института микробиологической эпидемиологии и из Национального университета Сингапура, утверждается, что новый вид генипавируса зоонозного, животного происхождения, способный инфицировать людей, был обнаружен в Шаньдуне и провинции Хэнань, Китай. Авторы назвали его генипавирусом Ланъя (Langya henipavirus, LayV).

Симптомы заболевания включают в себя лихорадку, миалгию, кашель, усталость, боли в мышцах и тошноту. Ученые пока не зафиксировали случаев тяжелого течения болезни и летальных исходов. Вирус Ланъя принадлежит к семейству парамиксовирусов, и у 26 пациентов, большинство из них были фермерами, не было других патогенов.

Вирус, связанный с лихорадочным заболеванием человека, был также обнаружен у землероек.

Известно, что два вируса из группы генипавируса, способны заражать людей - вирус Нипах и вирус Хендра. Их естественными носителями признаны летучие мыши. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень смертности от них составил от 40 до 75 процентов, что намного выше, чем у коронавируса.

Стоит отметить, сейчас в мире нет вакцины от генипавируса. Единственным вариантом лечения остается поддерживающая терапия для предотвращения осложнений.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика