Новый вирус обнаружили в Китае

Китайские и сингапурские ученые обнаружили неизвестный ранее вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 человек в Китае. Исследование опубликовано в медицинском журнале New England Medicine (NEJM), передает Tengrinews.kz.
В статье, подготовленной совместно учеными из Пекинского института микробиологической эпидемиологии и из Национального университета Сингапура, утверждается, что новый вид генипавируса зоонозного, животного происхождения, способный инфицировать людей, был обнаружен в Шаньдуне и провинции Хэнань, Китай. Авторы назвали его генипавирусом Ланъя (Langya henipavirus, LayV).
Симптомы заболевания включают в себя лихорадку, миалгию, кашель, усталость, боли в мышцах и тошноту. Ученые пока не зафиксировали случаев тяжелого течения болезни и летальных исходов. Вирус Ланъя принадлежит к семейству парамиксовирусов, и у 26 пациентов, большинство из них были фермерами, не было других патогенов.
Вирус, связанный с лихорадочным заболеванием человека, был также обнаружен у землероек.
Известно, что два вируса из группы генипавируса, способны заражать людей - вирус Нипах и вирус Хендра. Их естественными носителями признаны летучие мыши. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень смертности от них составил от 40 до 75 процентов, что намного выше, чем у коронавируса.
Стоит отметить, сейчас в мире нет вакцины от генипавируса. Единственным вариантом лечения остается поддерживающая терапия для предотвращения осложнений.
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