Группа подростков развращала 9-летнего мальчика в Алматы. Полиция ведёт расследование

В полиции пообещали, что все виновные понесут ответственность в соответствии с законом.



Ещё один случай сексуализированного буллинга произошёл в Алматы. Об этом сообщила правозащитница Дина Тансари на своей странице в Facebook.



Жительница Алматы рассказала, что двое её сыновей вышли во двор дома поиграть. Чуть позже туда приехали подростки, которые начали оскорблять её старшего сына.



"Я мама двух сыновей 2013 и 2017 года рождения, проживающая в Турксибском районе города Алматы. 24 июля 2022 года мои дети подверглись насилию со стороны подростков 14 лет, 13 лет, 13 лет, и девочка 17 лет снимала это на видео на сотовый телефон и насмехалась над этим всем. Старший сын, взяв младшего, убежал с площадки к подъезду, ребёнок очень сильно плакал от унижения. Наша бабушка, услышав шум возле подъезда, вышла на улицу спросить в чём дело. Подростки ответили, что они ничего не знают и ничего не видели. Старший сидел и плакал, ничего не сказав", – пишет обратившаяся в фонд "Не молчи" женщина.



На следующий день она вызвала полицию, после чего обратилась в РОВД Турксибского района, где детей расспросили о произошедшем. 27 июля их снова вызвали в полицию, где их сначала опросил следователь, а затем адвокат в присутствии школьного представителя.



"После нас больше не вызывали никуда, только лишь бабушку в качестве свидетеля. Следователь нас предупредила, что дети настроены агрессивно и будут мстить. Мы были вынуждены поменять школу, так как все подростки и мой сын из одной школы", – заявила мать пострадавших детей.



В управлении полиции Турксибского района ДП Алматы сообщили, что виновные понесут наказание по статье "Развращение малолетних".



"Заявление местной жительницы о развращении двух её малолетних детей зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 124 УК РК. Следствие проводится при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности. Обстоятельства дела будут предметно установлены. А к виновным лицам приняты меры в соответствии с законодательством РК", – прокомментировал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.



Ход расследования взяло на контроль руководство МВД и ДП города Алматы.