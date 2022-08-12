Казахстанка заявила о домогательстве в армии: в Минобороны сделали заявление

В Министерстве обороны сделали заявление по факту жалобы военнослужащей Айганым Ельчибаевой на незаконное увольнение и домогательства командира, передает Tengrinews.kz.
"Специальная комиссия, созданная по поручению министра обороны, завершила дополнительное расследование по факту опубликования поста в социальной сети о незаконном увольнении из рядов Вооруженных сил военнослужащей по контракту Ельчибаевой А.Б. и домогательствах к ней со стороны командира батальона", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, комиссия "повторно тщательно изучила высказанные гражданкой Ельчибаевой утверждения и доводы".
"По результатам детального расследования комиссия констатировала, что "факты", изложенные в заявлении Ельчибаевой А.Б., не нашли документального подтверждения и не соответствуют действительности.
Ранее, 6 мая 2022 года, Отделом военной полиции Конаевского гарнизона по письменному обращению бывшей военнослужащей была проведена проверка. Весь личный состав батальона фактов неправомерных действий со стороны должностных лиц войсковой части 54179 в отношении Ельчибаевой А.Б. не подтверждает", - заявили в оборонном ведомстве.
В министерстве также заявили, что по результатам работы новой комиссии и рассмотрения материалов, собранных Отделом военной полиции Конаевского гарнизона, а также анализа объяснительных военнослужащих войсковой части 54179 обвинения, предъявляемые Айганым Ельчибаевой, также не нашли подтверждения.
"Следует отметить, что в ходе несения службы бывшая военнослужащая неоднократно получала замечания от командования батальона, привлекалась к дисциплинарной ответственности за незаконный пронос смартфона на территорию войсковой части.
3 мая 2022 года решением аттестационной комиссии Ельчибаева А.Б. была уволена из рядов Вооруженных сил по отрицательным мотивам за нарушение дисциплины и слабое освоение программы боевой подготовки.
Сообщаем также, что согласно действующему законодательству в случае несогласия Ельчибаевой А.Б. с заключением аттестационной комиссии она имеет право обратиться в судебные органы", - заключили в Минобороны.
Ранее девушка заявила об унижениях и домогательствах, которым подвергалась со стороны командиров во время службы в армии.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.