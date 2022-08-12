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Казахстанка заявила о домогательстве в армии: в Минобороны сделали заявление

Просмотров:476 Опубликовано: Вчера, 17:18
Казахстанка заявила о домогательстве в армии: в Минобороны сделали заявление
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Министерстве обороны сделали заявление по факту жалобы военнослужащей Айганым Ельчибаевой на незаконное увольнение и домогательства командира, передает Tengrinews.kz.

"Специальная комиссия, созданная по поручению министра обороны, завершила дополнительное расследование по факту опубликования поста в социальной сети о незаконном увольнении из рядов Вооруженных сил военнослужащей по контракту Ельчибаевой А.Б. и домогательствах к ней со стороны командира батальона", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, комиссия "повторно тщательно изучила высказанные гражданкой Ельчибаевой утверждения и доводы".

"По результатам детального расследования комиссия констатировала, что "факты", изложенные в заявлении Ельчибаевой А.Б., не нашли документального подтверждения и не соответствуют действительности.

Ранее, 6 мая 2022 года, Отделом военной полиции Конаевского гарнизона по письменному обращению бывшей военнослужащей была проведена проверка. Весь личный состав батальона фактов неправомерных действий со стороны должностных лиц войсковой части 54179 в отношении Ельчибаевой А.Б. не подтверждает", - заявили в оборонном ведомстве.

В министерстве также заявили, что по результатам работы новой комиссии и рассмотрения материалов, собранных Отделом военной полиции Конаевского гарнизона, а также анализа объяснительных военнослужащих войсковой части 54179 обвинения, предъявляемые Айганым Ельчибаевой, также не нашли подтверждения.

"Следует отметить, что в ходе несения службы бывшая военнослужащая неоднократно получала замечания от командования батальона, привлекалась к дисциплинарной ответственности за незаконный пронос смартфона на территорию войсковой части.

3 мая 2022 года решением аттестационной комиссии Ельчибаева А.Б. была уволена из рядов Вооруженных сил по отрицательным мотивам за нарушение дисциплины и слабое освоение программы боевой подготовки.

Сообщаем также, что согласно действующему законодательству в случае несогласия Ельчибаевой А.Б. с заключением аттестационной комиссии она имеет право обратиться в судебные органы", - заключили в Минобороны.

Ранее девушка заявила об унижениях и домогательствах, которым подвергалась со стороны командиров во время службы в армии.


Источник: tengrinews.kz
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