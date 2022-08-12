Токаеву доложили о трансформации КНБ

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Сообщается, что Касым-Жомарту Токаеву было доложено о проводимой системной трансформации органов национальной безопасности и основных результатах их работы.
По поручению Президента оптимизирована структура КНБ, конкретизированы функции и задачи подразделений в новых условиях. Внедрены новые подходы в систему обеспечения боевой и мобилизационной готовности, а также антикризисного управления.
Как доложил Ермек Сагимбаев, серьезной перестройке подвергнута работа Антитеррористического центра Республики Казахстан. Усилена его координирующая роль в сфере противодействия террористическим угрозам. С начала года АТЦ с привлечением сил и средств государственных органов проведено более 400 учений.
Касым-Жомарту Токаеву доложили, что превентивными мерами предотвращено нанесение экономического ущерба государству на сумму 900 миллиардов тенге, возвращено в бюджет более 37 миллиардов. На основании материалов КНБ возбуждено 791 уголовное дело, из которых 49 - по фактам системной коррупции.
Усилена организация охраны государственной границы, активно внедряются новые технологии. Создан пограничный спецназ. В текущем году пресечено 203 попытки провоза в страну оружия и боеприпасов, задержано более 9 тысяч нарушителей режима границы. Предотвращено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 3,5 миллиарда тенге, товаров - на 10 миллиардов тенге.
Совершенствуется система обеспечения информационной безопасности страны. С начала года техническими службами КНБ зафиксировано и отражено 295 миллионов кибератак и 2 тысячи DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.
Совместно с правоохранительными органами продолжаются мероприятия по розыску оружия, пресечению деятельности общественно опасных организованных преступных группировок и каналов контрабанды наркотиков.
Изъято более 900 килограммов наркотиков и 11 тонн прекурсоров, ликвидировано 16 нарколабораторий, 24 международных и 45 региональных наркоканалов. Из незаконного оборота изъято 773 единицы оружия и свыше 20 тысяч боеприпасов.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности с учетом актуальных вызовов и рисков.
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