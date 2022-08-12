Житель Индии 22 года судился с компанией из-за 25 центов

Житель Индии выиграл судебный процесс спустя почти 22 года тяжб, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



В 1999 году адвокат Тунгната Чатурведи переплатил 20 рупий (около 25 центов, или около 120 тенге. - Прим.) за два билета на поезд на железнодорожной станции Матхура-Кантонмент в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Билеты стоили 35 рупий каждый, но когда мужчина отдал 100 рупий, продавец вернул только 10 рупий, взяв за билеты 90 рупий вместо 70.



Чатурведи не смог получить никакого возмещения, поэтому решил подать иск против железнодорожной компании и кассира в суд по делам потребителей.



На прошлой неделе, спустя почти 22 года, суд вынес решение в пользу Чатурведи и попросил железнодорожную компанию возместить сумму с процентами.



Специальные жалобы жителей, связанные с услугами, рассматривают суды по делам потребителей в Индии. Но они часто перегружены, и иногда даже на решение простых дел могут уйти годы.



Суд обязал железнодорожную компанию выплатить Чатурведи компенсацию в размере 15 тысяч рупий (около 90 тысяч тенге). Компанию также обязали вернуть ему 20 рупий с 12 процентами годовых с 1999 по 2022 год.



"Важны не деньги. Это всегда была борьба за справедливость и борьба с коррупцией, так что оно того стоило. Кроме того, поскольку я сам адвокат, мне не нужно было платить деньги адвокату или нести расходы на поездку в суд, а это могло бы обойтись довольно дорого", - заключил Чатурведи.



Мужчина присутствовал на более чем 100 судебных слушаниях по делу.



Ранее пожилая индийская пара подала в суд на своего сына, требуя, чтобы он и его жена произвели на свет ребенка в течение года или выплатили им компенсацию.