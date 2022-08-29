В столичном аэропорту прокомментировали информацию о продаже топлива, передает Tengrinews.kz.



"АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" оказывает аэродромные и наземные услуги местным и иностранным перевозчикам, в том числе реализовывает авиаГСМ. При этом доля аэропорта в заправках пассажирских рейсов составляет менее 3 процентов. Аэропорт реализовывает авиационный керосин для грузовых рейсов и малочисленных чартеров. Основные авиакомпании заправляют собственный авиакеросин (Air Astana, Scat и другие).



Ценообразование авиабилета не входит в компетенцию аэропорта, данную информацию могут предоставить авиакомпании, которые непосредственно заправляют воздушные судна собственным авиационным керосином", - сообщили в столичном аэропорту.



Также в ведомстве добавили, что в связи с тем, что аэропорт не продает авиационный керосин на пассажирские рейсы, влияние цен на авиационный керосин, который реализовывает аэропорт, на стоимость авиабилетов отсутствует.



Ранее в Агентстве по защите и развитию конкуренции заявили, что аэропорт Нур-Султана продавал топливо по разным ценам, что отражалось на цене билетов.

