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В столичном аэропорту прокомментировали информацию о продаже топлива

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:53
В столичном аэропорту прокомментировали информацию о продаже топлива
Фото:elements.envato.com
В столичном аэропорту прокомментировали информацию о продаже топлива, передает Tengrinews.kz.

"АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" оказывает аэродромные и наземные услуги местным и иностранным перевозчикам, в том числе реализовывает авиаГСМ. При этом доля аэропорта в заправках пассажирских рейсов составляет менее 3 процентов. Аэропорт реализовывает авиационный керосин для грузовых рейсов и малочисленных чартеров. Основные авиакомпании заправляют собственный авиакеросин (Air Astana, Scat и другие).

Ценообразование авиабилета не входит в компетенцию аэропорта, данную информацию могут предоставить авиакомпании, которые непосредственно заправляют воздушные судна собственным авиационным керосином", - сообщили в столичном аэропорту.

Также в ведомстве добавили, что в связи с тем, что аэропорт не продает авиационный керосин на пассажирские рейсы, влияние цен на авиационный керосин, который реализовывает аэропорт, на стоимость авиабилетов отсутствует.

Ранее в Агентстве по защите и развитию конкуренции заявили, что аэропорт Нур-Султана продавал топливо по разным ценам, что отражалось на цене билетов.


Источник: tengrinews.kz
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