Бармен одного из ночных клубов Алматы продавала наркотики

В Алматы за распространение наркотиков задержана бармен одного из ночных клубов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В результате отработки канала поставки мефедрона под наблюдение правоохранителей попала бармен одного из увеселительных заведений Алматы.
"Было установлено, что она организовала сбыт мефедрона на своем рабочем месте - у барной стойки ночного клуба. Сотрудники полиции задержали девушку с поличным в момент продажи наркотика", - говорится в сообщении.
В ходе обыска бара и личного досмотра у нее были изъяты две сигаретные пачки, в которых находились пакеты с мефедроном, подготовленные к продаже.
Следственные действия продолжили в доме, где проживала задержанная. Здесь выяснились новые подробности. Соседка задержанной рассказала, что ей позвонили из ночного клуба общие знакомые и сообщили, что ее подруга задержана.
Сообщается, что девушка решила спрятать наркотики, которые задержанная хранила в их доме. Но увидев на пороге сотрудников полиции, она указала место, где спрятала мефедрон и приспособления, необходимые для его расфасовки.
"Пакет с наркотиками был обнаружен у торца соседнего дома. Кроме приготовленных к реализации 20 доз мефедрона, в нем были обнаружены электронные весы, упаковочный материал. В квартире при обыске было изъято еще 3 пакета с наркотическим веществом. Всего изъято около 23 граммов мефедрона - около 77 разовых доз", - заявили в полиции.
Возбуждено досудебное производство по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. Таким образом, по результатам расследования наказание 21-летней алматинки будет предусматривать лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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