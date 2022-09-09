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Знаменитого КВНщика из команды "Азия MIX" задержали в Кыргызстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:56
Знаменитого КВНщика из команды "Азия MIX" задержали в Кыргызстане
Кадры из видео
Члена команды КВН "Азия MIX" Марата Джуманалиева задержали в Кыргызстане по делу магазина "Спекулянт" , передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Уточняется, что Джуманалиева задержали на 48 часов. Он водворен в изолятор временного содержания Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

В сети также появилось видео задержания.

Ранее ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании подозреваемых в мошенничестве. Следствие считает, что за вознаграждение подозреваемые предлагали генеральному директору ОсОО "Спекулянт" - гражданину России Василию Щербине - помощь в разрешении его вопросов по уголовному делу.

По версии следствия, руководители и работники коммерческих компаний в сговоре с сотрудниками госорганов при покровительстве отдельных работников правоохранительных и фискальных органов организовали устойчивую коррупционную связь по ввозу на территорию Кыргызстана продуктов питания с истекшим сроком годности. Василий Щербина и Шахноза Якубжанова были объявлены в розыск.


Источник: tengrinews.kz
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