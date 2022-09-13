28 ножевых ранений: спасенной волонтерами собаке заключенные подарили будку в Караганде

Собаке по кличке Фора, которую волонтеры нашли с множественными ножевыми ранениями и спасли от гибели, подарили новую будку, передает корреспондент Tengrinews.kz.О страшном испытании, которое прошла собака по кличке Фора, рассказали волонтеры приюта "Альва". Они подобрали ее весной прошлого года возле одного из супермаркетов в Пришахтинске. Она была не просто истощена, а буквально истекала кровью и находилась в тяжелом состоянии. На ее теле зоозащитники насчитали 28 ножевых ранений."Обстоятельств, как она их получила, мы так и не узнали. Кто-то поиздевался и бросил. Выжила малышка чудом. Мы положили ее в клинику. Выписали Фору еще будучи под наркозом. Но когда она стала приходить в себя, то при приближении человека вся съеживалась от страха, самопроизвольно мочилась, билась в истерике. Реабилитационный процесс был долгим. Более полугода мы приучали Фору к себе, занимались ее психологическим и физическим состоянием, завоевывали ее доверие", - рассказала волонтер Елена Филатова.Волонтеры не просто поставили на ноги Фору, они помогли ей вновь стать ласковой и доброй.История Форы растрогала до глубины души не только зоозащитников. На нее откликнулись осужденные и сотрудники ДУИС по Карагандинской области. Заключенные учреждения № 29 из подручных материалов за короткое время изготовили большую утепленную будку для Форы. Сотрудники учреждения, со своей стороны, приобрели медикаменты и паек для животных."Приют "Альва" открыт в феврале прошлого года. Сейчас там содержится 230 животных: 160 собак и 70 кошек. Каждый из них имеет свою трагичную историю. Одна из запоминающихся - это судьба Форы. Она не оставила осужденных в стороне. Они вообще часто помогают бездомным животным. Недавно смастерили утепленные будки еще для трех бездомных кошек и пятерых котят, которые проживают в одном из дворов города Абая. Теперь суровую зиму они встретят в тепле", - рассказала инспектор учреждения № 29 лейтенант юстиции Сауле Араонова.