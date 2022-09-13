28 ножевых ранений: спасенной волонтерами собаке заключенные подарили будку в Караганде

Собаке по кличке Фора, которую волонтеры нашли с множественными ножевыми ранениями и спасли от гибели, подарили новую будку, передает корреспондент Tengrinews.kz.
О страшном испытании, которое прошла собака по кличке Фора, рассказали волонтеры приюта "Альва". Они подобрали ее весной прошлого года возле одного из супермаркетов в Пришахтинске. Она была не просто истощена, а буквально истекала кровью и находилась в тяжелом состоянии. На ее теле зоозащитники насчитали 28 ножевых ранений.
"Обстоятельств, как она их получила, мы так и не узнали. Кто-то поиздевался и бросил. Выжила малышка чудом. Мы положили ее в клинику. Выписали Фору еще будучи под наркозом. Но когда она стала приходить в себя, то при приближении человека вся съеживалась от страха, самопроизвольно мочилась, билась в истерике. Реабилитационный процесс был долгим. Более полугода мы приучали Фору к себе, занимались ее психологическим и физическим состоянием, завоевывали ее доверие", - рассказала волонтер Елена Филатова.
Волонтеры не просто поставили на ноги Фору, они помогли ей вновь стать ласковой и доброй.
История Форы растрогала до глубины души не только зоозащитников. На нее откликнулись осужденные и сотрудники ДУИС по Карагандинской области. Заключенные учреждения № 29 из подручных материалов за короткое время изготовили большую утепленную будку для Форы. Сотрудники учреждения, со своей стороны, приобрели медикаменты и паек для животных.
"Приют "Альва" открыт в феврале прошлого года. Сейчас там содержится 230 животных: 160 собак и 70 кошек. Каждый из них имеет свою трагичную историю. Одна из запоминающихся - это судьба Форы. Она не оставила осужденных в стороне. Они вообще часто помогают бездомным животным. Недавно смастерили утепленные будки еще для трех бездомных кошек и пятерых котят, которые проживают в одном из дворов города Абая. Теперь суровую зиму они встретят в тепле", - рассказала инспектор учреждения № 29 лейтенант юстиции Сауле Араонова.
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