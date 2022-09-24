Совет ЕЭК продлил действие порога беспошлинного ввоза товаров физлицами в 1 тыс. евро

АСТАНА, 23 сен — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в пятницу принял решение о продлении действия повышенного в апреле этого года до 1 тыс. евро порога для беспошлинного ввоза в Евразийский экономической союз (ЕАЭС) товаров для личного пользования.



Повышенный порог будет действовать до 1 апреля 2023 года, сообщила помощник председателя ЕЭК Ия Малкина на брифинге по итогам заседания совета.



С инициативным предложением о продлении меры выступила Российская Федерация.



В марте этого года совет ЕЭК утвердил повышение лимита беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках интернет-торговли, до 1 тыс. евро с 200 евро (предельный вес посылки остался на уровне 31 кг). В случае превышения весовой или стоимостной нормы пошлина составит 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.



Позднее, в апреле, ЕЭК также увеличила до 1 тыс. с 500 евро порог беспошлинного ввоза физлицами товаров для личного пользования в Россию, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан (максимальный вес ввозимого без уплаты пошлины товара увеличен до 31 кг с 25 кг). Речь идет о ввозе багажа всеми видами транспорта, кроме воздушного, или его перемещении в пешем порядке. Если стоимость или вес товаров превышают указанные нормы, действует пошлина в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.



Обе меры по увеличению порога беспошлинного ввоза принимались как временные и должны были истечь 1 октября 2022 года.