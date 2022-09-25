Ерлан Нигматулин взят под стражу

Правоохранители арестовали брата экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина — Ерлана Нигматулина. Об этом передаёт Ulysmedia.kz.
По сообщению источника, Ерлан Нигматулин обвиняется в мошенничестве, легализации преступных доходов, уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей.
Отмечается, что органы правопорядка также интересует и сам Нурлан Нигматулин, однако его местонахождение на данный момент неизвестно.
Напомним, 11 августа бывший председатель мажилиса парламента Нурлан Нигматулин и его брат-близнец Ерлан стали фигурантами уголовного дела о рейдерстве. Сообщалось, что Нурлан Нигматулин находится в Казахстане, а Ерлан Нигматулин – за границей.
7 сентября Нурлан Нигматулин был замечен в столичном аэропорту, вылетающим в Дубай, после того, как в сети появилось фото Нурлана Нигматулина, Адильбека Джаксыбекова и Аскара Мамина.
Ранее корреспондент Ulysmedia.kz рассказывал, чем владеют Нурлан и Ерлан Нигматулины.
В начале апреле АЗРК сообщило о начатом расследовании в отношении компании "Казфосфат". В ноябре 2021 года компания повысила цены на аммофос со 125 тысяч тенге до 168 750 тенге – по сравнению с началом года увеличение цены составило 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге, по соотношению к январю 2021 года увеличившись на 48,5%. В результате компанию обязали вернуть клиентам 2,8 млрд тенге.
Учредителями ТОО “Казфосфат” числятся зарегистрированная в Нидерландах компания Kazakhmys Resources B.V., а также сыновья Нурлана Нигматулина – старший – Нурхан и младший – Нуржан Нурлановы. Гендиректор компании был – Нурхан Нурланов.
Добавим, что после январской трагедии множество высокопоставленных чиновников, считавшихся людьми бывшего президента Нурсултана Назарбаева, лишились высоких должностей. Нурлан Нигматулин покинул пост спикера нижней палаты парламента 1 февраля.
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