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Кто намерен баллотироваться в президенты Казахстана в качестве альтернативы Токаеву

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 10:38
Кто намерен баллотироваться в президенты Казахстана в качестве альтернативы Токаеву
Фото Informburo.kz
Казахстанский политолог Андрей Чеботарёв рассказал, что известно о потенциальных кандидатах в президенты страны.

21 сентября главой государства Касым-Жомартом Токаевым были официально назначены внеочередные президентские выборы, которые пройдут 20 ноября. Хотя это решение было им анонсировано ещё 1 сентября в Послании народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

Согласно утверждённому Центризбиркомом Календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению данных выборов выдвижение кандидатов на главную должность страны началось 23 сентября и завершится в 18.00 часов 11 октября этого года. На сегодняшний день пока никто официально не выдвинут в президенты РК какой-либо политической партией или иным республиканским общественным объединением (РОО), как того требует законодательство о выборах.

Вместе с тем о своём намерении баллотироваться уже заявили следующие общественно-политические деятели:

1. Амиржан Косанов. Заявил о данном намерении 1 сентября на своей странице в Facebook. 58 лет. Стаж государственной службы – семь лет. С 1998 года – в рядах политической оппозиции. В том числе был заместителем председателя, председателем исполнительного комитета Республиканской народной партии Казахстана (2000-2003 годы) и генеральным секретарём Общенациональной социал-демократической партии "Азат" (2009-2013 годы). Кандидат в президенты РК на выборах 2019 года, набрал 16,23% голосов и занял второе место. Однако в связи с признанием предварительных результатов данных выборов подвергся резкой критике со стороны ряда других оппонентов власти и представителей общественности.

2. Уалихан Кайсаров. Заявил о намерении 10 сентября в YouTube-канале Orda life. 57 лет. Стаж государственной службы и депутатской деятельности – восемь лет. Известен тем, что уже пытался баллотироваться в президенты РК на выборах 2005, 2011 и 2015 годов. Однако в первом случае ЦИК отказал ему в регистрации в связи с выявлением определённого количества недостоверных подписей избирателей в его поддержку. А в двух других случаях лингвистическая комиссия сочла его уровень владения родным языком недостаточным для того, чтобы стать главой государства. В настоящее время является лидером инициативной группы по созданию партии "Алаш Орда".

3. Жасарал Куанышалин. Заявил о намерении 16 сентября в Facebook. 73 года. Стаж государственной службы и депутатской деятельности – 10 лет. Один из лидеров Гражданского движения Казахстана "Азат", активно проявившего себя в 1990-х гг. В ноябре 2010 года заявил о намерении баллотироваться в президенты страны. Но выдвигать свою кандидатуру на досрочных президентских выборах, прошедших 3 апреля 2011 года, не стал, назвав их незаконными и абсурдными. В настоящее время является лидером инициативной группы по созданию партии "Алга, Казахстан!".

4. Серик Абдрахманов. Заявил о намерении 24 сентября в Facebook. 71 год. Стаж государственной службы и депутатской деятельности – 27 лет. Известен, во-первых, как руководитель комсомольской организации Казахстана в 1981-1987 годах и снятием с этой должности в результате "разбора полётов" после декабрьских событий 1986 года. И, во-вторых, как руководитель в 1993 году союза "Народное единство Казахстана", на базе которого будут созданы одноимённая партия (1994 г.), а затем Республиканская политическая партия "Отан" (1999 г.). В 2011 году заявил об уходе с должности заместителя председателя Демократической партии "Адилет" и из политики в целом. В 2004 году был также избран президентом Конфедерации труда Казахстана. Неизвестно, правда, занимает ли он данную должность в настоящее время. Но имеет шанс быть выдвинутым в президенты РК этой организацией.

5. Хасен Кожахмет. Заявил о намерении 26 сентября в Facebook (правда, соответствующее обращение опубликовано на странице покойного ныне общественно-политического деятеля Арона Атабека). 73 года. Диссидент советского времени, трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе был приговорён в общей сложности к шести годам лишения свободы. В 1991 году пытался баллотироваться в президенты Казахстана, но не собрал необходимого количества подписей сограждан в свою поддержку. В 1990-х годах возглавлял Национал-демократическую партию "Желтоксан" и Гражданское движение Казахстана "Азат". Однако требуемого пятилетнего стажа работы на государственной службе и/или выборных государственных должностях не имеет, что исключает его из числа возможных кандидатов в президенты РК.

6. Мейрам Кажыкен. Заявил о намерении 26 сентября в онлайн-издании Vlast.kz. 61 год. Стаж государственной службы – 15 лет. В настоящее время является лидером инициативной группы по созданию партии Yntymaq. Однако в качестве публичного политика пока ещё себя не проявил. Не исключено, что может быть выдвинут в президенты Федерацией профсоюзов Республики Казахстан, в которой в 2015-2018 годах руководил Центром обучения исследований и разрешения конфликтов.

7. Нуржан Альтаев. Заявил о намерении 29 сентября, по сообщению главного редактора онлайн-издания Orda.kz Гульнар Бажкеновой. 44 года. Стаж государственной службы и депутатской деятельности – пять лет. Известен как экс-депутат мажилиса парламента шестого созыва от партии Nur Otan в 2019-2020 годах. Однако в связи с критическими высказываниями и намерением создания собственной партии был исключён из рядов партии власти и лишён депутатского мандата. В настоящее время является лидером инициативной группы по созданию партии El Tiregi. Пользуется поддержкой активистов Союза ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов), от которого вполне может баллотироваться в президенты РК. Он, видимо, также рассчитывает стать единым кандидатом от Коалиции демократических сил Казахстана. Хотя в данном объединении пока что не наблюдается чёткой позиции в отношении предстоящих выборов.

Таким образом, потенциальными участниками президентской избирательной гонки являются шесть из семи указанных общественно-политических деятелей. Все они, за исключением Кажыкена, выражают альтернативную политическую повестку оппозиционного содержания. Вместе с тем у Кайсарова, Косанова и Куанышалина не наблюдается поддержки со стороны каких-либо РОО, что делает перспективы их выдвижения неясными.


Источник: informburo.kz
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