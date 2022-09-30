Что дает ИИН россиянам, объяснили в МЦРИАП

В Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности рассказали, какие услуги и функции получают иностранцы благодаря индивидуальному идентификационному номеру (ИИН) в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Индивидуальный идентификационный номер, состоящий из 12 цифр, присваивается физическому лицу один раз и пожизненно.



"ИИН дает возможность иностранному гражданину регистрацию номера у казахстанского оператора связи, кроме этого, возможность финансовых операций, в том числе переводов и открытия банковских счетов и карт", - рассказали в МЦРИАП.



ИИН позволит иностранцам осуществить следующие процедуры:



-открытие текущего счета в казахстанских банках, если иностранец получает доходы из источников в Казахстане;

-приобретение имущества в Казахстане, которое облагается налогами, к примеру, автомобиля;

-при назначении руководителями юридических лиц, являющихся резидентами Казахстана;

-при назначении руководителями филиалов, представительств юридических лиц - нерезидентов.



"В целом ИИН требуется в целях заключения трудовых договоров, получения средств за оказание услуг, сдачи налоговой отчетности, произведения банковских и других операций. Процесс получения ИИН идентичен для всех иностранных граждан, любой иностранный гражданин должен прийти с документом, удостоверяющим его личность, то есть паспортом", - добавили в ведомстве.



Сообщается, что в случаях, когда в паспорте отсутствует кириллица или латиница, необходим нотариально заверенный перевод паспорта.

