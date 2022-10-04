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Лукашенко подтвердил участие Беларуси в "спецоперации" в Украине

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Лукашенко подтвердил участие Беларуси в "спецоперации" в Украине
©РИА Новости
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь принимает участие в "специальной военной операции" в Украине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на агентство БЕЛТА.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил он на совещании по вопросам военной безопасности.

По его словам, участие страны заключается в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию Беларуси.

"Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие.

Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить? Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тысяч военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях.

"Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну". И постоянно провокации на границе", - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Беларуси нет необходимости объявлять мобилизацию, а нужно учитывать российский опыт и соответствующим образом организовать работу по учету военнообязанных и подготовке резервистов.


Источник: Tengrinews.kz
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